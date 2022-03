É possível viver SOMENTE de ar?

Seria possível um ser humano viver sem água ou comida e ainda ter uma boa saúde? Por mais estranho que isso pareça ser, existem adeptos a esse tipo de ideia. Conhecidos como respiratorianos, os adeptos ao respiratorianismo dizem que é possivel substituir a alimentação por “prana”, palavra da língua sânscrita que significa força vital.

De acordo com o site Megacurioso, o conceito de prana aparece em diversas culturas e com nomes variados. É muito presente nos textos sagrados do hinduísmo, conhecidos como ‘vedas’, e também nas trasdições praticadas na China, Japão e Polinésia.

No que acreditam?

Os adeptos da prática do respiratorianismo utilizam as expressões “viver de ar” ou “viver de luz” e dizem que (supostamente) se alimentam da força vital. Uma das representantes da prática é Ellen Greve, que adotou o nome de Jasmuheen.

A ideia consiste em começar aos poucos, passando por diversas fases como o vegetarianismo, depois o veganismo, crudivorismo e frugivorismo. Apó issos, o indivíduo passa a se alimentar somente de água e depois passa a viver de prana, onde os alimentos físicos são substituidos pela luz, ar e alimentos metafísicos. A base da prática é o jejum com aspectos presentes nas religiões judaicas, islâmicas e cristãs. O respiratorianismo não dita um período específico de jejum.

O outro lado da história

Grupos respiratorianos dizem que se abstém por completo de qualquer tipo de alimentação, incluindo água. Já alguns líderes de outros grupos recomendam aos seguidores consumir pequenas quantidades de comida durante a semana, como um caldo ou uma fruta. De qualquer forma, a prática é duramente criticada pelos cientistas.

ATENÇÃO!

O texto tem como objetivo apenas informar. Em hipótese alguma tente repetir esse tipo de prática em casa. Para começar uma dieta de forma saudável e segura, procure um médico nutricionista e nunca faça o uso de medicamentos sem a prescrição de um especialista.