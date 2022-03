Covid-19: O que sabemos da BA.2, a subvariante da ômicron mais resistente à vacina

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a subvariante BA.2, conhecidas como ‘ômicron silenciosa’, já é dominante em todo o mundo, com quase 86% dos casos analisados.

Até o começo de março, a variante ômicron (BA.1), considerada extremamente transmissível, era a maioria dos casos registrados, embora fosse menos mortal que a anterior, a Delta.

A B.A.2 é chamada de silenciosa porque não possui os marcadores genéticos usados pelos pesquisadores para determinar se a infecção era causada pela ômicron normal ou pela delta. Foi detectada pela primeira vez em novembro, nas Filipinas.

De acordo com os cientistas, o aparecimento da nova subvariante é um lembrete de que o coronavírus continua sofrendo mutações e infectando pessoas e que o vírus é mais perigoso para pessoas que não se vacinaram ou não tomaram dose de reforço e as mais vulneráveis.

LEIA TAMBÉM: Siga estas 7 dicas em sua rotina se você quer dormir melhor e mais rápido

Transmissibilidade

Estudo realizado pelo Statens Serum Institut, na Dinamarca, mostraram que a subvariante é mais transmissível do que a ômicron normal, que já era considerada altamente transmissível.

Mortalidade

Ainda não há dados suficientes para afirmar que a B.A.2 cause casos mais graves da covid-19 do que a variante anterior ou seja mais mortal.

Eficiência da vacina

Segundo os cientistas, até o momento a subvariante se mostrou mais eficiente em infectar pessoas já vacinadas do que as variantes anteriores, mas as pessoas vacinadas que são infectadas tem menos probabilidade de transmitir o vírus.

Especialistas acreditam que as vacinas percam capacidade de proteção com o tempo, continuarão sendo eficazes para prevenir casos graves, hospitalizações e mortes, principalmente as doses de reforço, que aumenta a proteção

Pode te interessar também:

Veja a diferença entre as espécies de mosquitos que habitam o Brasil e as doenças que elas transmitem