Com maçã e cenoura: bebida preparada em casa que ajuda a emagrecer

Quando falamos em saúde e em específico sobre alternativas que auxiliam no processo de emagrecimento, existem algumas opções que, desde que orientadas por um profissional médico, podem ser bastantes positivas. Estamos falando, por exemplo, da possibilidade de investir em uma bebida caseira.

E, se você está curioso, queremos compartilhar abaixo uma das opções disponíveis e que são divulgadas pelo portal Nueva Mujer.

⚠️⚠️⚠️ FIQUE LIGADO E SE CUIDE ⚠️⚠️⚠️

Como alertado em outras oportunidades, queremos reforçar que todo o disposto a seguir é apenas informativo, ou seja, não tem o objetivo de assegurar diagnósticos, tratamentos, induzir hábitos de consumo ou substituir as visitas regulares e frequentes ao médico.

Recorde-se que caso esteja pensando em passar por um processo que vise o emagrecimento, é recomendado que busque aos profissionais competentes, que irão te acolher e dar as orientações adequadas, tendo em vista o seu quadro de saúde e quais as metas planejadas, ok?

Bebida natural caseira com maçã e cenoura

Ingredientes:

· ½ colher (sopa) de cúrcuma;

· 1 xícara de cenouras picadas;

· ½ xícara de abacaxi;

· 1 xícara de água;

· 1 xícara de gelo;

· 1 maçã picada;

· Aproximadamente 1cm de gengibre (sem casca).

Modo de preparo da sua bebida:

· Primeiro, você deve colocar todos os ingredientes no liquidificador;

· Feito isso, basta bater até que se obtenha um conteúdo homogêneo;

· Ao final, você deve consumir sua bebida imediatamente.

