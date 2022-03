A impressionante revelação que acaba de ser feita pela NASA; descoberta sem precedentes

O Telescópio Espacial Hubble da NASA estabeleceu um novo marco extraordinário: detectou a luz de uma estrela que existiu no primeiro bilhão de anos após o nascimento do universo no big bang – a estrela individual mais distante já vista até hoje.

Como detalhado pela NASA, a descoberta é um grande salto no tempo em relação ao recordista anterior de uma única estrela, detectada pelo Hubble em 2018. Essa estrela existia quando o universo tinha cerca de 4 bilhões de anos, ou 30% de sua idade atual, em um momento que os astrônomos chamam de “desvio para o vermelho 1,5″.

Os cientistas usam a palavra “redshift” porque, à medida que o universo se expande, a luz de objetos distantes é esticada ou “deslocada” para comprimentos de onda mais longos e mais vermelhos à medida que viaja em nossa direção.

Como detalhado pela NASA a estrela recém-detectada está tão distante que sua luz levou 12,9 bilhões de anos para chegar à Terra, aparecendo para nós como quando o universo tinha apenas 7% de sua idade atual, com desvio para o vermelho de 6,2.

Os menores objetos vistos anteriormente a uma distância tão grande são aglomerados de estrelas, embutidos dentro de galáxias primitivas.

Depois de estudar a galáxia em detalhes, a equipe determinou que uma característica é uma estrela extremamente ampliada que chamou de Earendel, que significa “estrela da manhã” em inglês antigo. A descoberta promete abrir uma era inexplorada de formação estelar muito precoce.

Crédito (Reprodução NASA)

Como detalhado pela NASA, a equipe de pesquisa estima que Earendel tenha pelo menos 50 vezes a massa do nosso Sol e milhões de vezes mais brilhante, rivalizando com as estrelas mais massivas conhecidas.

Mas mesmo uma estrela tão brilhante e de massa muito alta seria impossível de ver a uma distância tão grande sem a ajuda da ampliação natural de um enorme aglomerado de galáxias, WHL0137-08, entre nós e Earendel.

Ainda de acordo com as informações, os astrônomos esperam que Earendel permaneça altamente ampliado nos próximos anos. Ele será observado pelo Telescópio Espacial James Webb da NASA.

A alta sensibilidade do Webb à luz infravermelha é necessária para aprender mais sobre Earendel, porque sua luz é esticada (desvio para o vermelho) para comprimentos de onda infravermelhos mais longos devido à expansão do universo.

