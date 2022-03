Perfumes nacionais com qualidade de importados

Muitos perfumes importados fazem enorme sucesso em solo nacional. Porém, em virtude dos altos valores dessas fragrâncias, muitas pessoas que desejam ter um perfume de outro país acabam optando por adquirir perfumes que lembram os importados ou até mesmo os contratipos.

Algumas pessoas ainda carregam o preconceito que os importados são melhores que os nacionais. Mas saiba que é possível encontrar diversos perfumes brasileiros que, caso fossem lançados no exterior, também fariam um enorme sucesso. Veja a lista com alguns deles a seguir.

Essencial Supreme e Essencial Oud

De acordo com a Youtuber Lidia Paina, essa fragrância é o retrato da qualidade dos perfumes feitos no Brasil. Apesar de ser inspirado em outros perfumes internacionais, o Essencial Supreme, que é um âmbar floral, possui notas bem trabalhadas, principalmente as fragrâncias masculinas, mas as femininas não ficam muito atrás. Um outro perfume bem diferente da linha Essencial é o Oud, perfeito para ser usado nas noites frias.

Luna Intenso

Como o próprio nome diz, a fragrância é um floral amadeirado almiscarado com um ótimo poder de projeção, ou seja, será sentido de longe. Pela sua intensidade, é preciso usar poucas borrifadas. As notas de topo são Groselha Preta, Pêssego e Pera. As notas de coração são Rosa, Jasmim Sambac, Violeta, Lírio-do-Vale e Flor de Laranjeira e as notas de fundo são Patchouli ou Oriza, Baunilha, Cedro, Sândalo e Almíscar. Um cheiro bem único.

Rebelle

Esse é um floral feminino com um toque fresco, mas sofisticado, por isso não exagere nas borrifadas! As notas de topo são Rosa Turca e Lírio, as notas de coração são Amêndoa e Orquídea e as notas de fundo são Almíscar Branco e Baunilha.

Ana Furtado

Mais um floral feminino com ‘pinta’ de importado. Muitas pessoas o consideram parecido com o aroma dos clássicos da marca Dior. As notas de topo são Frutas Vermelhas, Bergamota e Toranja, notas de coração são Rosa, Jasmim Sambac e Frésia e as notas de fundo são Patchouli ou Oriza, Vetiver e Baunilha. De acordo com a blogueira, a fragrância não fixa tão bem em sua pele.

Eudora

Conhecido como E de Eudora, a fragrância é um pouco mais fresca, mas que chama a atenção. É um Chipre Amadeirado, mas que possui um aroma adocicado cremoso.

