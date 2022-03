Perfume de A a Z: esses são os termos mais comuns utilizados no mundo da perfumaria

Esses são os termos mais comuns utilizados no mundo da perfumaria Imagem: Pexels

Alguns termos no mundo da perfumaria são muito comuns e você provavelmente já escutou. Outros já são considerados incomuns e são conhecidos apenas por perfumistas adeptos e estudiosos.

Se você quer ficar um pouco mais antenado no universo das fragrâncias, confira a seguir o ‘Vocabulário Perfumado’ retirado do site Perfumart com os termos mais comuns utilizados para se referir a perfumes.

Acorde

Esse é o resultado obtido da fusão de duas ou mais notas, podendo ser simples, complexos (ou compostos) ou criados em laboratório. Um acorde simples é o de limão, obtido através de notas de limão, lima, etc. Um acorde composto seria a mistura de acordes de limão com laranja, bergamota, etc, gerando um aroma cítrico. O uso desses acordes compostos resultam em uma fragrância.

Os acordes de laboratório são aqueles que reproduzem cheiros como ‘gota de chuva’ ou ‘capuccino’. Eles surgem a partir de um processo chamado ‘Scent Trek’, que extrai os cheiros de determinadas coisas e reproduz em laboratório.

Âmbar

Nota de teor sensual, criada a partir de plantas ou compostos sintéticos.

Fixação

É comum falar que uma fragrância é forte ou fraca pelo seu poder de fixação, ou seja, por quanto tempo ela fica no corpo. Mas na verdade, a fixação se deve basicamente pelas notas de fundo de uma fragrância, conhecidas também como notas de base. São ingredientes mais densos que nos séculos passados eram bem mais naturais, durando muito mais horas na pele. Com o avanço da tecnologia e a restrição de alguns componentes, foram criadas substâncias que passaram a agir com esse intuito.

Nariz

Nariz ou perfumista é o profissional que cria uma fragrância. A palavra perfumista também pode se referir aos entusiastas e especialistas em perfumes, que não necessariamente trabalham na área.

Notas

São os ingredientes que compõem as fragrâncias. Através da mistura das notas são obtidos os acordes. Existem três tipos de nota em um perfume: topo (também chamado de cabeça e saída); coração (ou corpo) e fundo (base).

Old School

Traduzido para ‘antiga escola’, se referindo à velha guarda e coisas antigas. Ou seja, são perfumes mais clássicos.

Projeção

É o poder que uma fragrância possui de exalar o seu cheiro dentro de um determinado alcance.