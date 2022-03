Esta é a melhor hora para dormir e os benefícios que isso pode trazer para sua saúde

Muito se fala sobre a quantidade de horas que uma pessoa deve dormir, não é mesmo? Mas, há outro questionamento importante sobre o tema e que diversas pessoas têm curiosidade: afinal, qual é a melhor hora para descansar?

Se você está no “time” que também tem esta dúvida, confira esse texto até o final, que te explicaremos a seguir todos os detalhes compartilhados pelo portal FayerWayer com base em opiniões de especialistas.

Melhor hora para dormir

Segundo informações, especialistas asseguram que a hora melhor para dormir é entre 22h e 23h, e estudos ressaltam que isso pode beneficiar a saúde do coração e ajuda a evitar doenças cardíacas.

Além disso, vale lembrar que este é o horário em que há produção de melatonina, hormônio que ajuda o corpo no processo de início do sono.

Junto ao fator citado anteriormente, estudos reforçam ainda que pessoas que dormem entre estes horários acordam com mais energia e disposição, enquanto os que tentavam descansar depois dessa faixa despertavam mais cansados.

Por fim, o portal FayerWayer reforça a importância de reservar o tempo adequado para descansar, de aproximadamente 8 horas, uma vez que quando um indivíduo descansa por um período inferior, isso demanda mais de seu corpo, o que pode resultar em doenças em curto prazo.

Não esqueça que todo o compartilhado anteriormente é apenas informativo. Assim sendo, caso enfrente algum problema para dormir, é recomendado que busque imediatamente um especialista para que as análises correspondentes sejam feitas. O texto não deve ser encarado como diagnóstico, tratamento ou substituir as visitas regulares ao médico. Em caso de suspeitas, sintomas ou dúvidas, é necessário contar com orientação de um profissional.

