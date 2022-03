Esta é a forma quase desconhecida de economizar dados em chamadas no WhatsApp Foto ilustrativa - Pexels

Quando falamos sobre chamadas no WhatsApp, você possivelmente deve imaginar um alto consumo de dados, não é mesmo? Inclusive, este é um dos motivos pelo qual muitas pessoas utilizam uma conexão wi-fi quando querem se comunicar com outras por este meio.

No entanto, você sabia que existe uma forma de economizar e solucionar este problema? Caso queira saber como, aprenda a seguir uma recomendação que pode ser aplicada em seu app e que é compartilhada pelo portal FayerWayer, baseando-se no sistema operacional do dispositivo que você possui.

Como economizar dados em chamadas no WhatsApp?

Se você possui um celular Android:

Primeiro, acesse seu aplicativo e clique no campo de “configuração” ;

; Feito isso, marque a opção “Armazenamento e dados” ;

; Por fim, basta selecionar a alternativa para “usar menos dados em chamadas”.

Caso tenha um dispositivo iOS:

Primeiro, acesse seu aplicativo e clique no campo de “configuração” ;

; Feito isso, marque a opção “Armazenamento e dados” ;

; Então, na tela seguinte selecione a alternativa que diz “Rede”;

Ao final, basta selecionar o campo que diz para “usar menos dados em chamadas”.

É muito fácil esta recomendação, né?

Como ressaltado em outras oportunidades, o conteúdo é apenas informativo, assim sendo, não tem o objetivo de resolver problemas em dispositivos. Caso esteja passando por alguma dificuldade com seu celular, recomendamos que busque um técnico, que irá avaliá-lo e indicar a melhor forma de solucionar o problema.

