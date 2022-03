Divulgado áudio ‘assustador’ da superfície do planeta Vênus; confira registro impressionante

Em um registro impressionante, foi divulgado recentemente um áudio ‘assustador’ da superfície de Vênus, um planeta brilhante.

O arquivo real de Vênus foi criado com uma sequência de imagens tiradas pela sonda Akatsuki, de acordo com informações da página @astronomyforum.

A Venus Climate Orbiter (VCO) é uma nave espacial japonesa não tripulada responsável por explorar Vênus e foi lançada em 20 de Maio de 2010.

O equipamento de exploração espacial é gerenciado pela Agência Japonesa de Exploração Aeroespacial (Jaxa).

Divulgado áudio ‘assustador’ da superfície do planeta Vênus

Além disso, também é possível ouvir sons de rádio emitidos do mundo capturados pela Parker Solar Probe da Agência Espacial Americana (NASA).

O registro impressionante rapidamente viralizou nas redes sociais, gerando inúmeras reações dos usuários.. Confira áudio:

Segundo objeto mais brilhante do céu noturno

Ainda de acordo com as informações, Vênus é o segundo planeta do Sistema Solar em ordem de distância a partir do Sol, orbitando-o a cada 224,7 dias.

Como Vénus se encontra mais próximo do Sol do que a Terra, ele pode ser visto aproximadamente na mesma direção do Sol.

Vénus é considerado um planeta do tipo terrestre ou telúrico, chamado com frequência de planeta irmão da Terra, já que ambos são similares quanto ao tamanho, massa e composição. Confira:

Crédito Planeta Vênus (NASA/JPL-CALTECH)

Com informações da página @astronomyforum