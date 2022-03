Depois do CBLOL, campeonatos de VALORANT e Wild Rift voltam ao presencial

Os fãs dos esportes eletrônicos podem comemorar. Agora é oficial, depois do Campeonato Brasileiro de League of Legends retornar ao formato presencial, chegou a vez da VALORANT Challengers Brazil (VCT) e do Wild Tour Brasil (WBR) fazerem suas estreias nos estúdios da Riot, em São Paulo.

Com a diminuição dos casos e indicadores relacionados com a covid-19 e a flexibilização nas medidas de segurança, os estúdios da Riot Games no Brasil voltaram a ser palco do CBLOL 2022.

Com as partidas dos playoffs sendo disputadas no formato presencial para o campeonato de League of Legends, a Riot decidiu que está na hora de ampliar os horizontes e abrir os estúdios para receber também as equipes que disputam o VCT e o WBR.

Os jogos do Wild Tour Brasil começaram a ser disputados no formato presencial a partir da Rodada 8, que começa no dia 8 de abril.

Enquanto isso, os jogos do VALORANT Challengers serão presenciais a partir da Etapa 2, que ainda não teve o calendário divulgado.

As medidas de segurança serão mantidas

Para retornar seus campeonatos ao formato presencial, foram considerados pela Riot Games dados importantes relacionados à situação epidemiológica.

Apesar dos índices positivos no que diz respeito aos casos de covid-19, as medidas de segurança e prevenção contra o vírus serão mantidas durante as partidas presenciais.

Em comunicado à imprensa, Carlos Antunes, líder de Esports da Riot Games no Brasil declarou: “A Riot Games vem acompanhando a situação epidemiológica da COVID-19 ao longo dos últimos meses. Recuamos para o formato online quando foi necessário”.

“Com a evolução da situação da COVID e a queda significante no número de casos graves, e depois de termos adaptado e acompanhado os testes com a operação do CBLOL, estamos confiantes para o retorno de todos os times aos estúdios”, afirma Carlos.

A primeira partida presencial do Wild Tour Brasil será o confronto entre Los Grandes e XIS, no dia 8 de abril.