Conselho para a vida amorosa dos signos comprometidos de 29 de março a 1 de abril de 2022

Mais uma semana entrega um conselho especial para cada signo que pode ser muito útil para a vida amorosa dos comprometidos.

Confira o conselho de 29 de março de 1 de abril de 2022:

Áries

Existe uma proximidade especial surgindo e a comunicação melhora; a sinceridade é tudo e dará novas oportunidades. Colabore para o que mundo tenha mais paz.

Touro

É hora de tomar as rédeas e agir. Enfrente a verdade ao lidar com discussões e desmascare. Encontros ou momentos bonitos.

Gêmeos

Cuidado com suas atitudes e pense melhor; você pode fazer mal para alguém e deixá-lo magoado. É hora de virar páginas e não se apegar ao rancor.

Câncer

Mudança de sentimentos. A paz pode ser retomada e existem novas possibilidades. É hora de atender ligações e receber mensagens.

Leão

Cuidado e prefira ser cordial; é melhor relaxar e controlar alguns estresses. Hora de compreender melhor os sentimentos e a outra pessoa. Avalie.

Virgem

A convivência pode ficar mais equilibrada se a verdade for colocada na mesa. Desacordos são superados. Aumento de fertilidade. Casais descobrem uma nova forma de se apoiar.

Libra

Não permita que a tristeza ocupe toda a sua mente e coração. Comece a recuperar as relações para viver momentos de felicidade; viagens e paixão.

Escorpião

Muita intuição. Ligações e mensagens confusas. Hora de superar situações e ver novos caminhos se abrindo. Não gaste seu tempo com aquilo que não merece.

Sagitário

Necessidade de pausa e cura. Fale sobre como você se sente e tenha o espaço para pensar bem naquilo que realmente é bom em sua vida. Conflitos finalizados.

Capricórnio

Mudanças importantes no amor e na amizade. Lide com os estresses com paciência e comece a dar mais espaço para a sinceridade e estabilidade. Confie em você e no seu poder.

Aquário

Mensagens e conversas importantes. Renove as esperanças e saiba os caminhos que trazem equilíbrio. Um momento especial ou escapada a dois trará mais paixão.

Peixes

Tensões começam a ser solucionadas e conflitos do passado superados; foque no futuro. Novas aprendizagens ensinam algo importante para ter uma concepção mais real e saudável do que é o amor.

