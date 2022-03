Como saber se meu WhatsApp está sendo espionado por algum intruso; confira tutorial

Com mais de dois bilhões de usuários em todo o mundo, o app de mensagens WhatsApp se tornou um alvo recorrente por guardar muitas informações pessoais.

Em quesito de segurança, a criptografia de ponta a ponta funciona como um cadeado digital que garante a segurança das informações que o usuário envia e recebe.

“Suas mensagens, fotos, vídeos, mensagens de voz, atualizações de status, documentos e chamadas são protegidas com a criptografia de ponta a ponta para não caírem em mãos erradas”, detalhou o app, no blog oficial.

Como saber se meu WhatsApp está sendo espionado por algum intruso

No entanto, uma função oficial do app pode se tornar uma ‘dor de cabeça’ se for utilizada de forma indevida. O WhatsApp Web e o WhatsApp para computador são extensões da conta do app que você usa no seu celular.

“As mensagens que você envia e recebe são sincronizadas entre seu celular e computador, assim, você pode visualizá-las em ambos os aparelhos”, esclarece o app.

Dessa forma, se alguém pegar seu celular sem a sua permissão, conectá-lo a um computador e devolvê-lo a você (nem sempre uma senha será solicitada no momento da conexão), ele conseguirá visualizar suas mensagens instantaneamente mesmo sem o aparelho por perto.

Fique atento

Para descobrir se alguém está monitorando suas conversas por meio dessa função, abra o aplicativo, vá até as Configurações/Ajustes e selecione ‘Aparelhos conectados’. Se estiverem usando o seu WhatsApp, aparecerá o nome do dispositivo no qual ele está conectado.

Com isso, é possível avaliar se foi você ou não que iniciou uma conexão. Para desconectar, basta selecionar ‘Sair de Todos os Computadores’.

Ative a verificação em duas etapas no WhatsApp e garanta sua privacidade

A verificação em duas etapas é um recurso opcional para adicionar ainda mais segurança à sua conta. Ao ativar, qualquer tentativa de verificação do seu número de telefone no WhatsApp terá de ser acompanhada por um PIN de seis dígitos criado por você.

Para ativar, abra o WhatsApp e vá até: Configurações > Conta > Verificação em duas etapas > Ativar.

Você terá a opção de inserir um endereço de e-mail para que o WhatsApp possa lhe enviar um link caso você esqueça o PIN.

Ainda sobre privacidade, você também pode definir ‘bloqueio com digital’ (em Configurações do aplicativo) para acessar o app e garantir ainda mais segurança.