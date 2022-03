6 diferentes miados de gatos e os seus significados

Se comunicar com o seu pet pode ser uma tarefa difícil, mas não impossível. Com algum tempo de convívio algumas pessoas já entendem o que o animal quer dizer. Pode ser uma reclamação de que está com fome, um pedido para passear e muitos outros sinais.

Os gatos, por exemplo, possuem diversos tipos de miados. Alguns são mais tímidos, sendo quase impossível de escutar. Outros são mais comunicativos e passam o dia inteiro ‘resmungando’ ou ‘conversando’ com os seus donos. Mas será que você consegue identificar o que o felino quer te dizer?

Confira a seguir seis tipos de miados comuns e o seu significado, de acordo com site Megacurioso.

1. Padrão

O miado padrão é o que você mais vai escutar ao longo do dia. É a ‘voz’ normal do seu gato e costuma ter uma duração média e um tom médio. É usado para atrair a sua atenção. Pode significar vontade de comer, de subir ou entrar em algum lugar ou um pedido para você abrir alguma porta.

2. Curto

Esse é outro tipo de miado curto, com uma intensidade baixa, rápida e firme. Ele vai emitir esse som muito provavelmente quando tiver retornado para casa após passar um tempo em algum telhado, na rua ou no quintal. Seria uma espécie de “oi, estou de volta”.

3. Estridente

Caso o seu felino berre em alto e bom som, a única resposta é que algo de ruim aconteceu. O ‘grito’ pode significar que seu gato se acidentou ou se assustou com algo.

4. Assobio

É óbvio que gatos não assobiam, mas esse é um som um tanto quanto agressivo que sai da garganta e costuma demonstrar raiva. Eles podem emitir o barulho quando estão com medo ou ameaçados.

5. Longos e prolongados

Esse é um som que indica que seu gato está querendo algo muito específico, onde ele já se acostumou a emití-lo e ganhar o que deseja. Provavelmente indica a hora da janta ou que ele queira ir para o ar livre.

6. Chilrear

O ‘chilrear’ ou tagarelar é o som que o gato realiza parecendo um miado gaguejante. Não é tão comum no dia-a-dia, mas pode indicar que eles estão perseguindo algum outro ser vivo, como um pássaro. A teoria indica que eles fazem isso para ludibriar e atrais a presa.

