6 coisas INCRÍVEIS que as formigas fazem E VOCÊ NÃO SABE Imagem: Pexels

Elas estão por todos os lugares e isso provavelmente já te causou alguma dor de cabeça. As formigas são conhecidas por serem insetos trabalhadores e quando você avista alguma, é bem provavelmente que ela esteja carregando algo, seja algum outro inseto ou o alimento da sua casa.

Mas será que ‘roubar’ comida da sua casa e levar para a colônia é a única coisa que elas sabem fazer? A resposta é não e você confere a seguir 6 fatos incríveis sobre as formigas que você provavelmente não sabia, com informações do portal Megacurioso.

1. Rainha

A rainha de um formigueiro é escolhida a partir da alimentação e não por genética. Dessa forma, qualquer formiga pode ser um membro da ‘realeza’. As larvas que recebem dietas ricas em proteínas tem mais chances de se tornar rainhas.

As outras se tornam operárias, que irão trabalhar para servir o formigueiro. As tarefas dessas formigas incluem cuida da rainha e dos seus filhos, forragear (procurar alimentos), moderar brigas na colônia e eliminar resíduos.

2. Função dos machos

A única função de um macho no formigueiro é se reproduzir e morrer. Isso acontece pois o sexo de uma formiga é determinado pelo número de cópias do genoma que elas possuem e os machos são gerados em ovos não fertilizados, logo não recebem o genoma de um pai.

Já as fêmeas se desenvolvem a partir de ovos fertilizados e possuem duas cópias do genoma, uma do pai e outra da mãe. Os machos são uma espécie de ‘espermatozoides de asas’, que falecem logo após acasalar.

3. Dieta do acasalamento

Quando o clima apresenta condições quentes e úmidas, as rainhas virgens e os machos deixam o ninho em busca de parceiros. Nesse período, essas formigas voam por vários metros, no que é chamado de ‘voo nupcial’ e que acontece antes das temporadas de chuva.

Após o acasalamento, as rainhas caem e perdem as asas, enquanto os machos morrem. Logo, elas escolhem um local e se enterram no solo macio de chuvas recentes, onde ficarão sem se alimentar, até que suas filhas operárias nasçam.

4. Pavimentam o caminho

Você provavelmente já sabe que as formigas são ótimas construtoras. Mas saiba que elas não fazem somente estruturas incríveis por baixo da terra, mas também são capazes de ‘pavimentar’ o caminho quando se deparam com uma rota pegajosa.

5. Ajudam o meio ambiente

Elas têm grande influência no ecossistema. Enquanto algumas espécies são consideradas verdadeiras pragas, outras atuam como agentes de controle biológico, beneficiando o ecossistema que se encontram dispersando sementes e polinizando plantas.

6. Maior formigueiro do mundo

Os formigueiros são estruturas complexas, que podem ter grandes proporções. De acordo com o Megacurioso, o maior formigueiro que se tem registro foi encontrado nos anos 2000 e abrigava 33 populações diferentes de formigas. A comunidade se estendia por quase seis mil quilômetros. A estimativa era que a supercolônia possuía milhões de ninhos e bilhões de formigas operárias.

