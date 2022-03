4 combustíveis usados no lugar da gasolina Imagem: pixabay

O alto preço dos combustíveis no Brasil é um assunto diário nos noticiários e também nas casas dos brasileiros. Levando em consideração a frase popular “tem que rir para não chorar”, é possível encontrar diversos memes nas redes sociais sugerindo substitutos para a gasolina.

Mas será que é realmente possível substituir a gasolina por outros componentes? A resposta é sim, mas eles possuem vantagens e desvantagens. Você confere a seguir 4 combustíveis usados no lugar da gasolina mundo afora, de acordo com o site Megacurioso.

1. Etanol

Também comum no Brasil, o etanol é um biocombustível produzido a partir da cana-de-açúcar. Su a história teve início em 1920, mas de acordo com o site, foi só em 1970 que o país começou a utilizá-lo, a partir da crise do petróleo.

Vantagem: é uma fonte renovável e menos poluente;

Desvantagem: tem menos poder de combustão em temperaturas baixas, além da sua produção causar desmatamento. Além disso, seu valor se equipara ao da gasolina comum.

2. Metanol

Em 1980 o Brasil passou por uma escassez de etanol e importou o metanol dos Estados Unidos.

Vantagem: barato e possui um poder de reação em curto tempo;

Desvantagem: corroe o aço, é altamente tóxico e sua chama é invisível ao olho humano. É usado apenas na produção de biodiesel.

3. Eletricidade

É algo relativamente novo e se popularizou com o crescimento da marca de automóveis elétricos Tesla, do empresário Elon Musk.

Vantagem: eficiente e pouco poluente;

Desvantagem: eletricidade e baterias provenientes de combustíveis fósseis; problema de distribuição de locais de abastecimento e alto custo no Brasil.

4. GLP

O GLP ou gás de cozinha é mistura de gases condensáveis, como o propano e o butano.

Vantagem: preço mais em conta; menos poluente e oferece a mesma potência que carros movidos à gasolina;

Desvantagem: conversão dos automóveis para GLP é cara; baixa oferta de postos que oferecem o gás; circulação proibida em algumas regiões; rendimento inferior comparado à gasolina e risco de explosão.