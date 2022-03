Qual é a melhor maneira de defender seu parceiro caso alguém o insulte?

O Oscar de 2022 entrou para história. Durante a premiação, o comediante Chris Rock fez comentários sobre a condição que levou Jada Smith, esposa do ator Will Smith, a raspar o cabelo. Conhecida como alopecia, a doença afeta principalmente o couro cabeludo, fazendo com que os pelos caiam. Após os comentários, Will subiu ao palco e agrediu o comediante com um tapa na cara.

Muitas pessoas apoiaram a atitude de Wil defender a esposa. Outras acharam a agressão desnecessária, deixando o momento constrangedor. Mas a dúvida que fica é: qual a forma correta para defender o seu parceiro ou parceira em caso de insulto ou abuso?

“Acho razoável esperar que um parceiro o apoie em momentos de angústia”, diz Naomi Segal ao Metro Reino Unido. A psicoterapeuta de casais continua sua fala dizendo que tudo depende do momento e que cada casal poderá levar o momento de uma forma diferente.

“Ver seu parceiro ser atacado verbal ou fisicamente provavelmente criará uma forte reação emocional em você também, então, nesse sentido, é algo que está acontecendo com vocês dois de maneiras diferentes, não apenas com a pessoa que é o assunto da discussão”, explica.

Ou seja, cada pessoa da relação vai reagir emocionalmente de maneira diferente ao momento, por isso é preciso entender a situação para gerenciá-la.

Raiva x Violência

“A raiva é uma reação emocional, a violência é física. Sentir raiva por uma injustiça pode ser uma resposta emocional normal em algumas situações. A violência pode ser uma encenação dessa raiva, como poderia, digamos, fugir ou sentir-se congelado, depende do indivíduo. No entanto, a raiva muitas vezes encobre algum tipo de mágoa emocional, e é a mágoa que eventualmente precisa ser tratada”, comenta.

Já o coach de relacionamentos Liam Barnett diz que tudo bem você defender o seu parceiro, mas somente depois que ele teve a oportunidade de se defender primeiro. “Reagir imediatamente pode fazê-los se sentirem inferiores e fracos em relação à pessoa que os está insultando”, diz Liam.

Contudo, ele diz que a vontade de apoiar e defender seu parceiro é um dos elementos mais importantes de um relacionamento saudável. “Ajuda você a equilibrar o relacionamento, reduzir o estresse, aumentar a felicidade e criar uma melhor comunicação ou vínculo. Você saberá que não importa o que aconteça, você tem o apoio deles para fazer as coisas funcionarem”, finaliza.

