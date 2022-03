Outros 4 erros que você comete na hora de escolher um perfume

Você viu aqui no site do Metro os 5 principais erros que você comete na hora de escolher um perfume e não sabe. Contudo, a lista não para por aí. Ainda de acordo com o especialista em perfumes, Junior Barreiros, é comum cometer outros equívocos na hora de adquirir uma fragrância. A seguir você confere mais 4 erros que você anda cometendo ao escolher um novo perfume.

Consideras os gêneros dos perfumes

As fragrâncias são dividas de três formas: masculino, feminino e compartilhável. Porém, isso não pode ser levado como regra. Ok, cada perfume possui suas especificidades, como os ‘masculinos’ sendo, em sua maioria, amadeirados, e os ‘femininos’ florais ou doces. Porém, isso não impede que você utilize perfumes do aroma que mais te agradar, sendo masculino ou feminino.

Achar que os perfumes mais caros são sempre os melhores

Esse erro se encaixa com outro tópico citado na lista anterior, que é comprar perfumes apenas de marcas conhecidas. “Preço não significa que o perfume é sempre melhor”, diz Junior. Os perfumes mais caros ou clássicos podem ser boas escolhas, mas também é possível encontrar ótimas fragrâncias com um valor que cabe no seu bolso.

Achar que perfume bom é ‘perfume bomba’

Um outro erro muito comum é achar que fragrâncias boas são aquelas fortes, que duram por muitas horas e que projetam a longas distâncias, tomando conta do ambiente. Alguns ótimos perfumes para uso diário são mais suaves, com uma projeção baixa e uma fixação moderada.

Pensar que perfume importado é melhor que perfume nacional

Esse é outro erro clássico. Em sua maioria, os perfumes importados são mais caros, mais isso não é sinônimo de que sejam melhores. Muitas marcas nacionais possuem fragrâncias tão boas quanto ou até mesmo melhores do que alguns aromas importados.

