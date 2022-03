NASA revela imagens e detalhes de seu novo telescópio ‘SPHEREx’; veja aqui

Trazendo mais uma atualização sobre seus projetos, a NASA revelou que desenvolveu um novo telescópio, que recebeu o nome SPHEREx, e deve encabeçar uma missão que tem previsão de lançamento em 2025, com o objetivo de escanear o céu a cada seis meses, criando um mapa do cosmos.

De acordo com detalhes compartilhados pelo portal FayerWayer, o Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization e Ices Explorer (SPHEREx) terá a missão de investigar o que aconteceu no primeiro segundo após o Big Bang, como as galáxias se formam e evoluem, entre outras frentes.

Para quem está curioso e quer saber mais sobre o tema, Allen Farrington, que é gerente de projeto SPHEREx no Jet Propulsion Laboratory da NASA no sul da Califórnia, e está liderando a missão, esclareceu: “Estamos na transição de fazer coisas com modelos de computador para fazer coisas com hardware real”.

“O design da espaçonave, tal como está, está confirmado. Mostramos que é viável até nos mínimos detalhes. Então agora podemos realmente começar a construir e juntar as coisas”

NASA revela imagens e detalhes de seu novo telescópio ‘SPHEREx’ Reprodução - NASA

O que diferencia o SPHEREx da NASA de outros telescópios?

Diferentes de projetos atuais que têm focos específicos, o SPHEREx pertence a outra classe de telescópios que observam rapidamente grandes porções do céu e tem como diferencial que consegue examinar muitos objetos em um curto período de tempo.

Em linhas gerais, o SPHEREx escaneará mais de 99% do céu a cada seis meses, uma grande diferença em relação ao Hubble, que observou cerca de 0,1% do céu em mais de 30 anos de operações.

Vale ressaltar que embora telescópios de pesquisa como o SPHEREx não possam ver objetos com o mesmo nível de detalhe que observatórios dedicados, eles podem responder a perguntas sobre as propriedades típicas desses objetos em todo o universo.

Beth Fabinsky, vice-gerente de projeto da SPHEREx no JPL, reforçou em seu discurso que: “É a diferença entre conhecer algumas pessoas individualmente e fazer um censo e aprender sobre a população como um todo. Ambos os tipos de estudos são importantes e se complementam. Mas há algumas perguntas que só podem ser respondidas por meio desse censo”, finalizou.

+ LEIA MAIS SOBRE A NASA