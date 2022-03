NASA monitora asteroide que passará perto da Terra na próxima semana

A NASA (Agência Espacial Americana) monitora um grande asteroide que passará perto do planeta Terra na próxima semana. Denominado oficialmente como ‘2007 FF1′, o objeto espacial passará próximo ao nosso planeta no dia 1º de abril.

Como revelado pelo site da NASA, o asteroide pode ter um diâmetro aproximado de quase 260 metros (dimensão que pode variar).

Pertencendo ao grupo ‘Apollo’ (em inglês), o corpo celeste trafega atualmente em altíssima velocidade pelo espaçp.

Ele passará a cerca de 18 milhões de km do nosso planeta (número que é considerado relativamente próximo no espaço).

“O setor JPL da NASA classificou 2007 FF1 como um ‘Asteroide Potencialmente Perigoso’ devido à sua passagem próxima prevista com a Terra”, informou.

No entanto, apesar da proximidade no espaço (alerta emitido pelo NASA) o que pode causar certa apreensão, felizmente, não há risco de colisão.

Em uma velocidade superior a 12 mil km/s, o asteroide 2007 FF1 ainda tem outras aproximações previstas nas próximas décadas.

Conforme detalhado pelo ‘Center for Near-Earth Object Studies (CNEOS)’ da NASA, é possível acompanhar o asteroide constantemente por aqui.

Uma captura de tela do diagrama orbital do site do CNEOS pode ser vista abaixo e mostra o ponto mais próximo da Terra. Confira diagrama orbital:

Crédito (Reprodução NASA)

Texto com informações da NASA