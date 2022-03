Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 28 março a 1 de abril de 2022

Mais uma semana chegou e surpresas podem movimentar os primeiros dias de outubro de 2021! Aqui você confere o horóscopo semanal, com previsões para todos os signos do zodíaco.

Confira tudo o que pode rolar de 28 de março a 1 de abril de 2022:

Áries

Semana de muitas pressões de trabalho. Tente resolver tudo na hora certa e não alimente a angústia e desespero.

Lembre-se de sorrir mais e agradecer os bons momentos. Você recebe um presente que não esperava de alguém muito especial. Um novo emprego surge e tudo sai bem. Quarta-feira é seu dia de mais sorte.

Não brigue mais com seu parceiro e dê um espaço para que você não se sinta pressionado. Você faz provas ou entrevistas e se sai bem com confiança. Você terá sorte com os números 08, 17 e 22. Sua cor é o azul. Sua compatibilidade maior é com Virgem, Touro e Escorpião.

Touro

Semana de sorte em relações e trabalho. Serão dias de fechar novos negócios e se aventurar para criar novos rumos de trabalho. Lembre-se de que a boa ajuda agora na vida financeira.

Aproveite as boas energias e se realize mais em objetivos pessoais. Lembre-se que o orgulho é seu problema e tente controlar. Você precisa pedir desculpas. Um relacionamento pode terminar apenas em amizade; tire esse peso dos seus ombros, pois o que é para ser, será.

Cuide mais da saúde e evite lesões na perna. Lembre-se que o melhor investimento sempre é você mesmo. Você terá sorte na terça-feira com os números 21 e 34. Tente usar mais o vermelho. O universo estará a seu favor se você for grato.

Gêmeos

Semana de boas energias. Você terá alguns dias de boa sorte em tudo relacionado à assinatura de novos contratos ou lucros. Você recebe um convite para fazer uma viagem. Um passo importante é dado.

Você saberá de uma gravidez. Os solteiros terão alguns encontros com pessoas muito compatíveis com o seu signo.

Esta segunda-feira vai ser de sorte em tudo relacionado com relações. Um negócio próprio pode começar a dar bons frutos. Seus números da sorte são 13 e 04. Hoje em dia é hora de movimentar as energias.

Se você planeja mudar de casa tudo sairá melhor do que o esperado. A prata atrai a abundância e a ajuda a se proteger.

Câncer

Semana de estar com muitas preocupações na vida pessoa. Tente não cair em angústia e estresse. Lembre-se que a melhor coisa que pode fazer para liberar energias negativas é se exercitar e buscar novos caminhos.

Tente usar as palavras para ter bons resultados no trabalho. Seu melhor dia será a quinta-feira em termos de fechamento de contratos e sorte com dinheiro.

No amor serão dias de convivência com o parceiro e grande paixão. Cuidado com problemas ósseos. Um convite chega.

Você recebe uma ótima oportunidade e pode ser nos estudos. Esta semana você deve ter uma grande transformação pessoal e deixará tudo o que é negativo para trás. Seus números são 04 e 20.

Leão

Semana de boa sorte. Você está passando por um período de prosperidade. Se você planeja começar seu próprio negócio tudo sairá bem. Você vai ter encontros no seu trabalho e mudanças muito positivas, apenas tente não provocar a inveja dos outros e assim não ter obstáculos no seu futuro.

A sorte chega até você com os números 12 e 06 . Tente usar mais o azul que atrairá mais abundância. Um amor do signo de Áries ou Escorpião retornará mais forte à sua vida.

Tente estar em paz em sua vida amorosa e cuidado com o excesso de ciúme. Continue com seu plano de estudos, lembre-se que quem sabe mais vale muito.

Virgem

Semana de levar a diante projetos. Sua necessidade de crescimento fará com que sua mente trabalhe 100% para criar novos caminhos.

Quanto aos seus colegas de trabalho, tente bloquear as energias negativas jogadas em você. Não dê tanta atenção ao que eles dizem.

Tente continuar cuidando da saúde com exercício e alimentação balanceada. Ajude mais pessoas a encontrar a felicidade. Você terá sorte na terça-feira com os números 14 e 22.

Tente usar mais o amarelo, pois será de grande ajuda. Para os virginianos solteiros, um amor do passado voltará a dar as caras.

Libra

Inicie um novo ciclo de vida para o seu signo e aumente a abundância. Um negócio o ajuda a crescer economicamente. Evite invejar os outros e foque no seu crescimento profissional para que você se sinta satisfeito. Um emprego melhor pode chegar.

Sempre que puder, conecte-se com a natureza ou tenha mais tempo com animais de estimação para aumentar a energia positiva em sua vida.

Seu signo é muito carinhoso e simpático; isso faz com que você tenha atraia amores ao mesmo tempo, mas é preciso evitar brincar com o sentimentos dos outros.

Tente cuidar melhor da saúde e ficar atento a qualquer sintoma persistente para buscar uma resposta. Seus números da sorte são 23 e 70. Sua cor é o azul claro.

Escorpião

Energias conflitantes em sua vida; você deve ser cauteloso em tudo o que faz e evitar ser dominado pela impulsividade. Tenha consciência e maturidade para não ficar vulnerável aos outros.

Cure mágoas e pense antes de agir. Dias de muito trabalho, mas deve organizar todas as suas ideias para se realizar no trabalho. Você recebe dinheiro extra.

Um amor do signo de Capricórnio ou Aquário irá procurar por você, então tente ficar em paz e se você ainda sente algo por aquela pessoa, retome o relacionamento. Lembre-se que o importante é que você seja feliz.

Seu dia de sorte será segunda-feira com os números 04 e 71. Use roupas coloridas para atrair sorte. Cuidado com fraudes e controle seus gastos.

Sagitário

As energias cruzadas influenciarão seu signo. Evite fazer compras ou investimentos; deixe que as energias negativas se afastem. Em seu trabalho haverá mudanças repentinas. Cuide de problemas nervosos e de estresse; exercite-se ao ar livre, pois isso o que o ajudará a ficar mais calmo . Seus números da sorte serão 07 e 19.

Aqueles que estão em um relacionamento darão ao relacionamento um espaço para que possam se curar e deixar para trás os problemas do passado. Os solteiros terão muitos amores novos e compatíveis.

Seu signo vive sua vida intensamente, mas precisa de lógica e senso de realidade; você sempre busca o sucesso em tudo que faz se levar em conta o que importa. Relações públicas, arte ou comunicação.

Capricórnio

Você estará com muito trabalho e sob os holofotes; o observam no trabalho. Planeje seus tempos para cumprir o trabalho e não ter problemas.

Evite falar muito sobre sua vida pessoal, seu signo é cercado de fofocas e más intenções, por isso seja discreto. A sorte chega com os números 32 e 66; tenta usar a vermelho para atrair abundância.

Não discuta mais com seu parceiro, seu signo é muito controlador; seja paciente e aproveite seu relacionamento. Sua melhor compatibilidade é com Virgem, Escorpião ou Áries.

Você faz pagamentos em sua casa e fica em dia com suas contas. Não procure mais desculpas para cuidar da saúde. Você é conquistador.

Aquário

Você vai se sentir exausto esta semana devido a tantas pressões de trabalho. É hora de fazer uma pausa, por isso recomendo que passe um tempo em casa com quem ama para recarregar as baterias.

Aproveite qualquer momento para apreciar quem está ao seu lado. No trabalho, você participará de reuniões para reorganizar cargos e atribuir hierarquias; seu signo se beneficiará de uma posição no trabalho. Você compra coisas especiais.

Não dê conselhos para aquele amigo que não quer mais ouvir, tente fazer com que todos resolvam seus problemas sozinhos. Você pode mudar de casa.

Um negócio é iniciado e trará crescimento econômico. Os casados terão problemas por causa do ciúme. Seus números da sorte são 10 e 15. Você se lembra de alguém que saiu do seu lado; aceite e vive em paz.

Peixes

Haverá mudanças importantes em sua vida esta semana. Um aumento ou dinheiro pode chegar em sua vida este fim de semana. Você cuida mais da saúde e dá um passo de verdade para mudar de vida.

Uma viagem pode surgir; aceite, servirá para movimentar suas energias. Quem está solteiro pode conhecer alguém que deseja ter algo mais sério.

Um parente fará um pedido. Seus números da sorte são 03 e 22. Uma gravidez é anunciada. Estude mais para provas.

Cirurgias saem bem. Você faz ajustes em sua casa. Tenha cuidado com seus colegas de trabalho e não confie muito neles.

