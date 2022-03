Disseminado principalmente pelo app WhatsApp e outras redes sociais, o golpe do emprego falso visa a transferência direta de dinheiro para cursos de qualificação que não existem ou o roubo dados pessoais e credenciais de acesso bancário das vítimas.

Como detalhado pela PSafe, ao acessar o link compartilahdo, o usuário é incentivado a responder uma pesquisa para concluir o suposto cadastro e, posteriormente, compartilhar o ataque com seus contatos nas redes sociais.

“A vítima pode ser induzida a informar suas credenciais de acesso de redes sociais ou informações pessoais, como nome completo e CPF”, detalhou.

Com os dados, é comum também que o cibercriminoso utilize as informações para fraudes financeiras.

Segundo PSafe, entre setembro de 2021 até fevereiro de 2022, estima-se que mais de 608 mil golpes relacionados às falsas vagas de emprego tenham sido bloqueadas pelo dfndr lab.

Golpe quase perfeito engana milhares de vítimas no aplicativo WhatsApp

Existem alguns critérios que podem levantar desconfiança ao receber uma oferta de vaga por canais informais, como Facebook Messenger ou WhatsApp.

Ainda de acordo com informações, pensando nisso, confira algumas dicas para você não cair no golpe do falso emprego.

Vagas divulgadas no WhatsApp: fique esperto!

Atente-se à página de divulgação

Pense duas vezes antes de informar qualquer dado

Desconfie das remunerações oferecidas

Pediu para compartilhar? É cilada!

Conte com uma boa ferramenta de segurança

Crédito Photo illustration by Nicolas Economou/NurPhoto (Nicolas Economou/Nicolas Economou via Reuters Con)

Com informações da PSafe