Espaçonave da NASA registra momento impressionante em que meteoro atravessa atmosfera de Júpiter

Em um registro impressionante, a espaçonave Juno da Agência Espacial Americana (NASA) captou o momento em que um meteoro atravessa a atmosfera do gigante gasoso Júpiter.

O breve e repentino flash na atmosfera superior de Júpiter foi detectado pela sonda em abril de 2020, como detalhado pelo site especializado Space.

Mas, embora a explosão de luz não tenha durado muito, chamou a atenção dos cientistas, pois suas características espectrais não se alinhavam com o que seria esperado na aurora de Júpiter, a equipe da missão Juno anunciou este mês.

Ao investigar o flash, os pesquisadores pensam que tanto a duração da explosão de luz quanto o espectro UVS observado se alinham com o evento sendo o resultado de um meteoro na atmosfera do planeta.

Mas esta não é a primeira vez que os pesquisadores avistam rochas espaciais na atmosfera joviana.

De fato, em setembro e outubro de 2021, dois asteroides diferentes foram vistos zunindo em direção ao planeta com apenas um mês de intervalo.

Embora seja improvável ver passagens de meteoros tão frequentes em Júpiter, a poderosa atração gravitacional do planeta o torna um alvo provável para impactos de meteoros.

Ainda de acordo com as informações, o imenso tamanho de Júpiter o tornou o planeta com maior gravidade em todo o sistema solar e seu puxão gravitacional puxa facilmente pequenos objetos como asteróides para sua atmosfera.

Crédito (Giles et al. (2021), Geophysical Research Letters, 48(5), doi:10.1029/2020GL091797)

Texto com informações da Space