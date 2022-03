Descubra aqui como habilitar a ‘câmera secreta’ e pouco conhecida do WhatsApp em apenas dois passos

Você sabia que é possível otimizar o tempo o qual utiliza para tirar uma foto no WhatsApp para enviá-la a um contato ou até mesmo publicar em um status? Caso tenha ficado curioso e queira saber mais, nós te explicamos a seguir todos os detalhes.

Seguindo apenas dois passos é possível ativar uma espécie de câmera secreta do app de mensagens e facilitar bastante o seu dia a dia. Vamos entender melhor?

Como faço para ativar a ‘câmera secreta’ do WhatsApp?

Antes de mais nada, é importante esclarecer que o passo a passo a seguir é específico para pessoas que têm o celular com sistema operacional Android. Se este é o seu caso, veja a seguir:

Para começar, pressione o ícone do WhatsApp até que apareça um menu;

Quando isso acontecer, você verá que aparecerá uma opção de “câmera” .

. Sobre o passo anterior, é possível acessar direto para fazer um registro ou adicionar esse atalho na tela inicial do seu celular.

É super fácil, né?

Fique ligado e não esqueça desta recomendação!

Lembre-se que as informações compartilhadas anteriormente fazem parte de uma dica e não têm a finalidade de fornecer diagnósticos caso esteja enfrentando algum problema com seu dispositivo. Visto isso, se está passando por alguma dificuldade com seu celular, recomendamos que busque um técnico para que o equipamento passe por uma avaliação e além do informe, receba a orientação de como solucionar esta situação.

(Com FayerWayer).

