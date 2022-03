As 4 espécies de mosquitos mais comuns no Brasil Imagem: Pexels

Comum em diversas regiões do Brasil, os mosquitos se espalham rapidamente. Sua existência consiste em se alimentar para produzir seus ovos e a responsável pelas picadas são as fêmeas. Pelo fato delas serem hematófagas, se alimentam de sangue. E você sabe, com toda a certeza, de onde vem esse sangue: principalmente dos seres humanos, mas também de animais.

Por isso algumas espécies de mosquitos são tão perigosas. Suas picadas podem causar diversas doenças graves, por esse motivo é importante conhecer as espécies nacionais, as principais doenças e como identificá-las, seja por algum som específico ou uma coloração diferente. A seguir você conhece as espécies de mosquitos mais comuns no Brasil de acordo com uma empresa especializada em controle de pragas.

1) Aedes aegypti

Uma das espécies mais conhecidas em solo nacional é o Aedes aegypti. Transmissor da dengue e da febre amarela e de outras doenças relativamente novas, como zika e chikungunya.

Seu ciclo de vida dura cerca de 30 dias e nesse período podem colocar até 200 ovos. Por isso, é importante realizar o serviço de dedetização, caso note algum foco em sua residência ou nas proximidades. Eles se proliferam principalmente em lugares quentes e úmidos. O Sistema Único de Saúde costuma fazer campanhas sobre a prevenção e o controle dessa espécie, com alguns agentes de saúde visitando as casas e detectando foco de água parada, local perfeito para a reprodução do Aedes aegypti.

Características: Eles são menores do que os mosquitos comuns, são pretos com listas brancas, possuem asas translúcidas e não fazem barulho.

2) Anopheles

Seu nome não é tão conhecido, mas são chamados popularmente de mosquito-prego. As principais doenças causada por eles são malária e filariose linfática, com a primeira já sendo responsável por pandemias mundiais, estando assim na lista dos insetos mais mortais.

LEIA TAMBÉM: Os 5 insetos MAIS PERIGOSOS do mundo

Essa espécie prefere altas temperaturas (de 20 a 30 graus), também vivem aproximamente 30 dias e colocam 200 ovos e seu pico de alimentação é no começo da noite. Sua alimentação principal é sangue humano.

Características: cor de palha e asas entreabertas no pouso.

3) Culex quinquefasciatus

Esse é o famoso e mais conhecido de todos. Conhecido popularmente como pernilongo ou até mesmo muriçoca na região norte do país, possuem hábitos noturnos e por mais inofensivos que pareçam ser, podem transmitir filariose, febre do Rio Nilo, febre de Mayaro, entre outras doenças.

Ao contrário do Aedes aegypti, eles preferem água suja, matéria orgânica em decomposição e habitam os centros urbanos.

Características: possui um zumbido único e estridente, por isso é possível identificá-los quando estão por perto. São marrons e possuem de 4 a 10 milímetros.

4) Haemagogus

Essa espécie é responsável por transmitir a febre amarela em áreas silvestres. Assim como os outros citados, também vivem cerca de 30 dias e ocupam as copas de árvores, onde depositam seus ovos e se alimentam do sangue de animais selvagens.

Possuem hábitos noturnos e por viajarem até 5 quilômetros, espalharam a febre amarela.

Características: O tórax do mosquito pode reluzir diferentes cores como verde, violeta e prateado. Possui tamanho médio de 5 milímetros.