5 perfumes clássicos que nunca saem de moda

Existem uma diversidade incontável de perfumes. Algumas pessoas costumam adotar uma única fragrância como sua assinatura, utilizando o mesmo aroma por anos. Outras gostam de colecionar perfumes, adquirindo de diversas marcas. Porém, alguns deles se sobressaem e se tornam verdadeiros clássicos no mundo da perfumaria.

A seguir você confere 5 perfumes clássicos, que mesmo tendo anos de existência, nunca saem de moda. A lista foi elaborada pela blogueira Luciana Levy.

1. 212 Sexy (Carolina Herrera)

Entre as diversas fragrâncias da linha 212, essa é uma das femininas mais utilizadas. Criada pelo perfumista Rosendo Mateu, foi lançada em 2005, com uma versão masculina lançada no ano seguinte. O perfume é um Âmbar Floral e suas notas de topo são Pimenta Rosa, Mandarina e Bergamota. As notas de coração são Algodão-doce, Gardênia, Flores, Pelargonium e Rosa e as notas de fundo são Baunilha, Almíscar, Sândalo, Caramelo, Patchouli ou Oriza e Violeta.

2. Angel (Thierry Mugler)

Essa é uma fragrância doce Âmbar Baunilha criada em 1992. Segundo a blogueira, demorou uma década para cair no gosto do público feminino e desde a sua criação, foram feitas mais de 10 edições limitadas.

As notas de topo são Algodão-doce, Coco, Cassis ou Groselha, Melão, Jasmim, Bergamota, Abacaxi e Mandarina. As notas de coração são Mel, Bagas Vermelhas, Amora, Ameixa, Damasco, Pêssego, Jasmim, Orquídea, Alcarávia, Noz-moscada, Rosa e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Patchouli ou Oriza, Chocolate, Caramelo, Baunilha, Fava Tonka, Âmbar, Almíscar e Sândalo.

Em 2007 o perfume foi o vencedor do FiFi Awards, premiação anual dos melhores perfumes.

3. Chanel Nº5 (Chanel)

Esse perfume dispensa comentários. É o perfume mais famoso e mais vendido do mundo, lançado em 1921 a pedido da estilista Coco Chanel. O aroma é um Floral Aldeídico e suas notas de topo são Aldeídos, Ylang Ylang, Néroli, Bergamota e Limão. As notas de coração são Íris, Jasmim, Rosa, Raíz de Orris ou Lírio Florentino e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Civeta, Âmbar, Sândalo, Almíscar, Musgo, Vetiver, Baunilha e Patchouli ou Oriza.

4. Coco Mademoiselle (Chanel)

Outro perfume que ocupa a lista dos melhores e mais vendidos do mundo. Bem mais novo que o percursor da marca, Coco Mademoiselle foi lançado em 2001, oitenta anos depois do Chanel, com um frasco semelhante.

O Âmbar Floral possuino topo Laranja, Mandarina, Bergamota e Flor de Laranjeira. No coração Rosa Turca, Jasmim, Mimosa e Ylang Ylang e no fundo Patchouli ou Oriza, Almíscar Branco, Baunilha, Vetiver, Fava Tonka e Opoponax.

Foi premiado com o FiFi Award Best National Advertising de 2008.

5. Eternity (Calvin Klein)

O perfume leva esse nome pois Calvin Klein presenteou a esposa Kelly com uma aliança gravada com a palavra eternity (eternidade) e um ano depois surgiu a fragrância, em 1988.

É um perfume Floral com as notas de topo em Notas Verdes, Frésia, Sálvia, Cítricos e Mandarina. As notas de coração em Cravo, Lírio, Lírio-do-Vale, Narciso, Cravo-de-Defunto, Violeta, Rosa e Jasmim e as notas de fundo em Heliotrópio, Almíscar, Sândalo, Âmbar e Patchouli ou Oriza.