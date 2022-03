Veja a frequência correta que você deve lavar o cabelo

Esse é um assunto um tanto quanto controverso. É comum comentários dizendo que lavar em excesso faz mal. Outro comentários já dizem ao contrário, que os cabelos devem ser limpos sempre. Mas afinal, qual a frequência correta para lavar os fios? Será que é apenas quando está sujo? E como identificar que ele esteja sujo?

A seguir, você confere algumas dicas de especialistas e dermatologistas sobre a frequência de uma lavagem correta de acordo com o site Meganotícias (em espanhol).

O entendimento no geral é de que, a limpeza do cabelo deve ser feita a cada 2 ou 3 dias, mas caso você note que o seu cabelo esteja visivelmente sujo, coçando ou descamando devido ao acúmulo de sebo, é melhor que ele seja lavado, de acordo com o site WebmD (em inglês).

Porém, lavar o cabelo todos os dias é algo contraindicado, em geral. Segundo Adir Abergel, estilista das estrelas da revista Glamour,a lavagem causa muitos danos, já que “muitos xampus contêm produtos químicos abrasivos, como os sulfatos usados para couro”, comenta. Por isso, para evitar a oleosidade e o uso diário de xampus com muitos componentes químicos, você pode utilizar produtos como xampu seco para absorver o sebo visível no couro cabeludo ao mesmo tempo que deixa-o limpo.

Já a professora assistente da Faculdade de Medicina da Universidade da Califórnia, Los Angeles (UCLA), Carolyn Goh, explica que esse tipo de limpeza diária pode ser feito por alguns grupos de pessoas. São elas: aquelas com cabelos extremamente finos, aquelas que se exercitam todos os dias ou aquelas que moram em lugares muito úmidos.

