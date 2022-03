Os signos que mais arriscam por amor e desejo

Alguns signos do zodíaco são movidos por sentimentos e sensações que podem ser muito intensas, como é o caso do amor e desejo. Quando alguém desperta isso neles, é bem possível que eles se arrisquem e não vejam limites para realizar o que desejam.

Confira quais são e seus motivos:

Áries

O ariano é movido a desejos, não se preocupando tanto com reflexões e planos, se não que colocando iniciativa. Ele prefere arriscar e tomar atitudes imediatas para não perder tempo. Dessa maneira, este signo passa por cima de medos e leva em conta de forma individualista o que considera o melhor. Os limites é algo que sempre o confronta de alguma maneira, inclusive quando se trata de amor.

Touro

O taurino é possessivo, portanto, não só deseja que o que ama e quer seja seu, como já acha que o pertence logo de cara. Ele toma as atitudes de forma intensa e é perseverante, construindo um caminho cheio de esforço, principalmente quando se trata de amor. É melhor ter cautela para não precisar lidar com frustrações quando as expectativas não são alcanças.

Leão

O amor e o desejo são muito importantes para o leonino e podem tomar o centro da sua vida. Ele quer conseguir e descobrir cada vez mais sobre seu alvo, levando os esforços e estratégias com entusiasmo. Como é criativo e sem medo de se destacar, tem confiança para comprar qualquer disputa e mostrar que não tem nada a perder.

Sagitário

O sagitariano é quem se movimenta e corre atrás, principalmente quando se trata de desejo e amor. Ambos são muito importantes em suas vidas e ele tem mente aberta para se divertir em novas descobertas, caminhos e até deságios. Como está acostumado com a sorte, tenta sempre encontrar exatamente o que procura. Diferente de muitos, ele pode não ser tão apegado e é preciso manter seu interesse.

