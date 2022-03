Os signos do zodíaco que podem não saber que são intuitivos

Reprodução - One Day (Focus Features)

A intuição é uma ferramenta poderosa na mão de quem sabe usar! No entanto, muitas pessoas podem não saber como aguça-la ou simplesmente acham que não possuem um sexto sentido; este é o caso de alguns signos do zodíaco que não se dão conta facilmente da imensa percepção que possuem.

Confira quais são:

Áries

O ariano é caracterizado pelo desejo e pelo impulso de tomar a iniciativa sem dar tantas voltas no assunto; o que poucos levam em conta é que, cedo ou tarde, ele se torna muito consciente das suas experiências. Isso entrega um instinto completo e assertivo, acompanhando-o na hora de tomar melhores caminhos e decisões. As preocupações e dependências que muitas vezes nublam a mente dos intuitivos, não possuem efeito neles.

Virgem

O virginiano é mesmo prático e perfeccionista, mas ele está sempre em busca da compreensão. Olhar para os detalhes e se dedicar a entender desde o principio o que está acontecendo faz sua intuição ser aguçada. Ele treina o olhar e percepção para não deixar nada passar, criando uma lógica intuitiva que sempre terá coerências.

Confira mais: Os signos que podem se tornar fanáticos de um relacionamento

Sagitário

Mesmo em busca de constantes movimentos e aventuras, o sagitariano nasce com a capacidade de compreender e tirar conclusões poderosas de maneira intuitiva, pois sempre busca o sentido além do que os olhos podem ver. Sua luz interior ilumina sensações, sentimentos e o faz descobrir caminhos vantajosos, pois não existe o medo que o paralisa. Muitos deles também são tão otimistas e ligados aos ideias que atraem uma intuição especial para tudo o que envolve sorte.

Peixes

O pisciano é caracterizado pela sensibilidade e isso o aproxima muito do inconsciente, mas alguns deles tentam tanto serem mais presentes no mundo materialista que dificultam a conexão com a intuição poderosa que carregam. Ele consegue intuir os sentimentos dos outros e aquilo que não é dito, podendo absorver antes que qualquer um desejos, emoções e verdades.

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!