Esta é a forma que poucos conhecem de adicionar uma pessoa no WhatsApp sem pedir seu número

Embora o processo de adicionar o contato de uma pessoa no celular para então iniciar uma conversa no WhatsApp seja o mais comum e conhecido, sabia que há uma alternativa no qual você pode se comunicar com outra pessoa sem realizar esta ação?

Sobre o questionamento anterior, caso desconheça e queira entender melhor como funciona, nós te explicaremos todos os detalhes e o passo a passo que deve realizar em seu app. Vamos lá?

Truque prático para conversar no WhatsApp

Para executar este ação, você deve fazer o seguinte em seu app:

Primeiro, clique nos três pontinhos e selecionar a opção de “configuração” ;

; Feito isso, ao lado do seu nome ou apelido configurado, você verá um QR code, então basta clicar nele;

O ponto a partir de agora, é que você deve pedir para a pessoa fazer o mesmo passo a passo e então escanear o código dela;

Por fim, será aberto o chat e basta seguir com a troca de mensagens.

Uma das principais vantagens neste caso, é que não há risco, por exemplo, de se equivocar anotando o número de telefone.

Não esqueça disso!

Lembre-se sempre que o disposto anteriormente é apenas informativo e não tem a finalidade de fornecer diagnósticos ou soluções para problemas em dispositivos. Caso esteja passando por esta situação, recomendamos que busque um profissional técnico, que irá avaliar o seu celular e indicar a melhor solução possível para o seu equipamento.

