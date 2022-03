Esses são os 6 principais sintomas que podem indicar tuberculose

A tuberculose é uma doença infecciosa causa por uma bactéria chamada Mycobacterium tuberculosis, também conhecida como bacilo de Koch, que afeta principalmente os pulmões. Na maioria dos casos os sintomas não são percebidos rapidamente, com a tuberculose sendo diagnosticada após a realização de exames. Os principais sinais, de acordo com o site Tua Saúde, são:

Tosse por mais de três semanas, podendo haver sangue;

Dor ao respirar ou tossir;

Febre baixa;

Suor frio;

Sensação de falta de ar;

Perda de peso sem causa aparente.

Diferentemente do que se pensa, a bactéria que causa tuberculose não afeta somente o pulmão, mas também outras áreas do corpo como ossos, intestino ou bexiga. Nesse caso, os sintomas podem ser extrapulmonais, e o que indica que a doença afetou outros órgãos pode ser a perda de peso, suores, febre ou cansaço. Pode ser que também ocorra inchaço no local em que a bactéria está alojada.

Tuberculose infantil

A tuberculose que acomete as crianças e adolescentes podem causar os mesmos sintomas do que em pessoas adultas, como febre, cansaço, falta de apetite, tosse por mais de 3 semanas e, por vezes, aumento dos gânglios (ínguas). A doença pode levar alguns meses para ser diagnosticada pois é comum que seja confundida com outros problemas.

Tratamento

Geralmente, o tratamento é feito com doses de remédios diárias, como a Rifampicina, podendo durar de 8 meses até 2 anos, levando ainda mais tempo caso o tratamento não for seguido corretamente ou se a doença for multirresistente.

ATENÇÃO!

É imprescindível a consulta com um clínico geral ou infectologista para que realizar o diagnóstico e o tratamento contra a doença. Em hipótese alguma faça o uso de medicamentos sem a prescrição médica.

