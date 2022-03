CBLOL: paiN Gaming e FURIA fazem a última partida da primeira etapa de Md5

Terminando as partidas da primeira rodada da etapa das fase eliminatória do CBLOL 2022, paiN Gaming e FURIA fizeram o confronto da tarde deste domingo, 27 de março.

Em um jogo que não vale a sobrevivência no campeonato, mas sim a garantia de um caminho “mais tranquilo” até a final, as duas equipes se encontraram na Md5 mais equilibrada até o momento.

Na primeira partida do dia, a paiN mostrou que mesmo ficando atrás em algumas rotas tem uma boa capacidade de recuperação.

Com intensa pressão da FURIA pela rota do topo e nos objetivos neutros, a paiN conseguiu conquistar a partida ao encaixar melhor sua composição nas lutas e cravou o 1-0 na série.

Composição diferenciada

Na segunda partida do dia, com a paiN podendo ficar a apenas um ponto da vitória na série, a FURIA chegou para a partida com uma composição diferenciada.

Apresentando um Kha’Zix na selva, a FURIA conseguiu mostrar que também entende de jogos de recuperação. Se a paiN conseguiu começar embalada o jogo, bastou um erro para tudo virar.

Depois de uma luta desnecessária próximo ao covil do dragão, a paiN acabou perdendo todos os jogadores e se viu em uma situação complicada.

Apesar de conquistar a alma do oceano, a paiN não conseguiu evitar que a FURIA levasse os principais bônus do jogo, os buffs do Barão e do Dragão Ancião, que ajudaram a FURIA a rumar para a vitória.

Hora da virada?

Na terceira partida da série, a FURIA começou o jogo a frente, mas a composição da paiN se mostrou mais forte e preparada para encarar as escolhas dos adversários no começo, e meio, de jogo.

Apesar de um início lento, a paiN conseguiu se destacar nas lutas e conquistar uma boa vantagem de mapa, garantindo a Wizer, jogador da rota do topo, um caminho seguro para desenvolver todo o potencial de seu campeão escolhido, Jax.

Aos 25 minutos de jogo, a paiN conseguiu encaixar uma luta praticamente perfeita no covil do barão, e depois de eliminar todos os jogadores adversários, conseguiu garantir o buff.

Mas novamente, uma sucessão de erros por parte da paiN e um novo jogo de recuperação por parte da FURIA garantiram a virada.

A FURIA agora fica a 1 partida de seguir para a final da chave superior.

paiN vem para o tudo ou nada

A quarta partida do dia tinha tudo para ser a última da série e trouxe uma composição diferente por parte das duas equipes.

Com um começo de jogo explosivo, a paiN conseguiu abrir uma grande vantagem de ouro e objetivos logo no começo do jogo, mas uma boa ultimate do caçador da FURIA equilibrou tudo depois de uma luta pelo arauto do vale.

A partir desse ponto, o jogo ficou extremamente parelho e as duas equipes começaram a tentar jogar somente nos erros dos adversários.

Com a partida encaminhando para o late game, as duas equipes se mostram extremamente tensas sabendo que uma única jogada pode definir tudo. E foi graças a uma jogada do atirador da paiN Gaming, Trigo, que a paiN conseguiu empatar a série e levar a decisão para o quinto jogo.

Pela primeira vez, temos um quinto jogo no CBLOL

O quinto jogo do dia começou pegado e tenso para as duas equipes. Com composições bem estudadas e nervosismo visível, os jogadores entraram na partida sabendo que o vencedor segue na chave superior, e o perdedor joga pela sobrevivência na chave inferior.

Com um jogo extremamente equilibrado, as duas equipes permaneceram com o ouro quase empatado ao longo do começo e do meio de jogo, porém, novamente, os erros decidiram a partida.

Em uma decisão errada, a FURIA acabou comprando uma luta errada no covil do Barão e não conseguiu segurar a composição da paiN que veio com tudo e atropelou os jogadores.

Com isso, a FURIA agora vai precisar jogar pela sobrevivência na chave inferior do campeonato, enquanto a paiN tem pela frente um confronto importantíssimo contra a KaBuM pela chave superior.