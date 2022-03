Pela chave superior do CBLOL, KaBuM e RED Kalunga se enfrentaram neste sábado

As partidas da chave superior do Campeonato brasileiro de League of Legends começaram neste sábado.

O primeiro confronto da chave, realizado entre KaBuM e RED Canids Kalunga aconteceu na Arena CBLOL e marcou o retorno ao presencial das duas equipes.

Como se classificou em primeiro na fase de pontos corridos, a KaBuM teve a possibilidade de escolher seus adversários e, consequentemente, os adversários da FURIA, segunda colocada na tabela.

Desta forma, evitando a paiN Gaming, que veio embalada em uma campanha de recuperação, os ninjas escolheram enfrentar a RED Kalunga, mesmo sabendo da força da equipe nos playoffs.

Partida equilibrada

A primeira partida da tarde foi mais para as equipes quebrarem o gelo e sentirem a pressão de jogar cara a cara na Arena CBLOL, em São Paulo.

Em um jogo de início tenso e estudado, as duas equipes mostraram focos diferentes na partida. Enquanto a KaBuM buscava abrir espaço no mapa, a RED veio tentando conquistar objetivos que dão condições de vitória para a equipe.

Se por um lado a KaBuM tinha 5 torres levadas aos 29 minutos de jogo, a RED já começava a mirar no buff do dragão ancião depois de conquistar a alma Hextec.

No entanto, uma luta errada pego dragão fez com que a condição de vitória passasse para as mãos dos ninjas, que conseguira um ace e seguiram rumo à base da matilha para marcar 1 a zero no placar.

Mudou tudo!

Para a segunda partida a RED decidiu mudar de estratégia e em uma jogada fora da partida decidiu trocar dois de seus jogadores.

Pela rota do topo, Guigo deu lugar ao estreante Betão, enquanto na rota do meio Grevthar saiu de campo para Avenger voltar ao rift.

No entanto, ao contrário do esperado, a RED não se mostrou fortalecida e, além de abates e controle de mapa, cederam os buffs do dragão para a KaBuM, que aproveitou completamente as condições de vitória e seguiu para marcar um 2 a 0 no placar, ficando a apenas 1 partida da classificação para seguir na chave superior.

RED tenta permanecer viva na Md5

No terceiro jogo a situação não foi muito diferente das partidas anteriores. Enquanto a KaBuM criava as condições de vitória no jogo, a RED parecia apenas estar conectada na partida, mas sem vontade de jogar.

Visivelmente abalados, mas sem desistir, os jogadores da RED decidiram aproveitar os erros dos ninjas e conseguiram equiparar o ouro na partida.

Apesar dos esforços, não foi o suficiente e a KaBuM cravou a vitória e decretou o segundo 3-0 dos playoffs do CBLOL 2022.

Após a derrota, a RED agora espera para enfrentar a Liberty na chave inferior, lutando pela sobrevivência no campeonato.