Os signos que podem ir embora se são chamados de loucos pelo parceiro

Ninguém gosta de não ser levado a sério e muito menos quando alguém tenta questionar a sanidade e cordura. Quando isso acontece nos relacionamentos, é ainda pior e tende a ser um traço abusivo, muito presente em relações que já se tornaram tóxicas.

Pensando nisso, alguns signos do zodíaco não admitem que ninguém os chame de loucos, muito menos quando esta pessoa é o seu aparceiro de vida.

Confira quais são e seus motivos:

Câncer

O canceriano é muito protetor e sentimental, por isso pode lidar com os conflitos internos e emoções de forma intensa, mas ele não aceitará que alguém use esta característica para chamá-lo de desequilibrado. Ele sabe que é intuitivo e lida com os sentimentos como poucos, por isso, quando é maduro e reconhece seu valor, não permitirá que seu grande coração seja ocupado por quem o julga. A superficialidade não é para eles e a frieza também; ele sempre irá preferir expressar o que sente.

Leão

O leonino tem personalidade e vive com intensidade, sempre colocando suas fortalezas em destaque, o que faz com que ele saiba o valor dos sentimentos. Ele é leal e quer ser amado exatamente por quem é, por isso não aceitará quem aproveita da sua vulnerabilidade para julgar e dizer que ele não está agindo com consciência. Em qualquer sinal de humilhação, este signo prefere ir embora; até perdoa, mas não é do tipo que permanece para que mais uma injustiça seja cometida. A pessoa regida por Leão não suplica por carinho e entendimento.

Virgem

O virginiano é perfeccionista, mas também muito gentil e ligado ao respeito daquilo que é certo. Quando aprende a compreender mais os outros, compreende ainda melhor os limites dos relacionamentos e não permitirá que alguém o chame de desequilibrado ou louco. Este signo ama encontrar sua própria ordem e sabe melhor do que ninguém que tem uma percepção aguçada para observar o que os outros passam por alto, se dedicando aos relacionamentos e ao amor com consciência. Quem não enxerga seus esforços e qualidades, não merece ficar ao lado.

