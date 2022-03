Os signos que fogem de gente que dá ordens no amor

Quando se trata de amor e de romance, as trocas e a adaptação com a outra pessoa ou pessoas é algo muito importante. Além de química, o respeito e compreensão são bases fundamentais para que os relacionamentos se desenvolvam da melhor forma.

Pensando nisso, alguns signos levam o controle e pessoas que costumam dar ordens como algo completamente incompatível, o que os faz fugir para longe.

Confira quais são:

Áries

Se você pensa que o ariano foge de dramas, está certo, mas existe algo que pode assustá-lo ainda mais: quem dá ordens no relacionamento. Este signo odeia se sentir controlado e não se deslumbra com a autoridade de ninguém. Ele quer ter o direito de tomar decisões e fazer as coisas como deseja, sem ter alguém julgando seus passos e tentando guiá-lo por outro caminho. A paciência de quem é de Áries não costuma ser grande e isso a reduz ainda mais!

Touro

O taurino pode ser centrado nas regras e dar ordens para os outros, mas ele tem uma essência questionadora, teimosa e rebelde que o faz rejeitar quem deseja mandar nele, principalmente no amor. Tentar influenciá-lo é algo que o deixa de olhos abertos e interfere na estabilidade da sua vida; este signo não irá tolerar quem deseja dizer o que é certo e errado, especialmente se suas convicções são distintas. Pode receber muitas criticas e se bloquear para criar soluções intermediárias, mas não dá o braço a torcer.

Gêmeos

O geminiano não dá abertura para quem ninguém mande e faça valer ordens em sua vida, especialmente no amor. Ele não quer machucar ninguém, mas também não irá arriscar o que acredita, pois o controle pode ser uma parte sensível que mostra a pior face de alguém. É bem possível que este signo prefira não dividir a vida com quem não pode ser adaptável e não faz esforço para compreender as atitudes das outras pessoas. Exageros em geral não é algo que atrai a pessoa regida por Gêmeos, ainda mais quando se trata de algo tão fechado e problemático.

