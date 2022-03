Dia do Cacau: será que o fruto faz bem ou mal para a pele?

Dia do Cacau: será que o fruto faz bem ou mal para pele? Imagem: Pexels

Hoje, dia 26 de março, é comemorado o Dia do Cacau. A data foi criada para falar sobre o trabalho e promover debates sobre a proteção dos cacaueiros dos estados do Espírito Santo e Bahia.

O fruto conhecido principalmente por ser a matéria-prima do doce mais famoso do mundo, o chocolate. Além disso, é um dos ingredientes utilizados como produto para o cuidado com a pele.

Com a proximidade da Páscoa, o chocolate é vista como vilão para a pele, porém, isso não é totalmente verdade. O chocolate é utilizado em muitas ocasiões como uma sobremesa antiestresse e o consumo excessivo pode sim aumentar às acnes, porém se a pessoa afetada já pssui pré-disposição para a condição.

“Como o chocolate possui um alto índice glicêmico, ele pode estimular a produção de sebo pelas glândulas sebáceas, causando o aumento da acne nas pessoas”, diz a dermatologista Flávia Villela.

Benefícios

o fruto típico da Amazônia é utilizado principalmente na produção de chocolate, mas também possui benefícios para a pele, pois contém oligoelementos, substâncias hidratantes, com ação antioxidante e nutritiva para pele e cabelo. A médica ainda diz que o cacau é rico em vitaminas A, B1 e E e possui minerais, como ferro, zinco, potássio e magnésio, substâncias essenciais para o bom funcionamento do organismo, da pele e dos fios do cabelo.

“O cacau é fonte de energia e possui muitos benefícios para a saúde. Seu consumo em alimentos, como por exemplo, o chocolate meio amargo ou amargo, protege o coração, auxilia na circulação sanguínea, melhora o HDL (bom colesterol), tem efeito antioxidante, anti-inflamatório, além de relaxar e proporcionar sensação de bem-estar”, explica a especialista.

O cacau é um alimento muito versátil e saudável, utilizado como ingrediente de máscara para o rosto, cremes anticelulites, esfoliantes, shampoos etc. “Muita gente associa os malefícios do chocolate, com o cacau, mas na verdade, não é o fruto que faz mal. O chocolate ao leite é uma verdadeira mistura de ingredientes e gorduras, e isso sim faz mal, essas gorduras”, afirma Flávia.

O cacau, inclusive contem altas concentrações de polifenóis, ajudando a prevenir o envelhecimento cutâneo, potencializando a hidratação e evitando a perda d’água na região do rosto. Já nos cabelos, se utilizado no formato de manteiga de cacau, ajuda a deixar os fios mais sedosos, hidratados, brilhosos e fáceis de desembaraçar.

“Todas as pessoas podem usar e abusar de produtos que levam o cacau como ingrediente. Máscaras faciais e para a região dos olhos, são uma ótima aposta para quem deseja uma pele mais bonita e saudável. Nos cabelos também está liberado utilizar, em especial, os encaracolados e crespos, pois precisam de uma hidratação maior, já que devido ao formato dos fios, o óleo produzido pelo couro cabeludo não chega tão facilmente até as pontas. Nesses casos, o uso da manteiga de cacau é um super aliado”, finaliza.

