Picada de abelha pode matar? Veja no texto a resposta

Quem nunca tomou uma picada de inseto? Algumas picadas são até comum de ocorrer, como as de mosquitos (ou pernilongos). Outras picadas já ocorrem com menos frequência, como as de abelhas e marimbondos, mas, dependendo do caso, podem ser até perigosas.

O ferrão da abelha, por exemplo, possui fluidos com proteínas das quais o sistema imunológico reage, causando inflamação e dor na área. Porém, algumas pessoas reagem de forma mais severa, como uma espécie de alergia, que desenvolve o risco de ocorrer inflamação por todo o corpo, especialmente nas vias respiratórias.

Muitas pessoas podem desenvolver esse tipo de reação alérgica às toxinas de veneno encontradas nos ferrões das abelhas. A resposta à picada pode não ocorrer de primeira, mas também em picadas subsequentes.

Por que a picada pode ser fatal?

Isso depende do tempo da reação anafilática. Embora a situação causa sintomas leves para as pessoas, como dor e inchaço no local da picada, a anafilaxia pode causar:

Coceira e erupção cutânea em toda a pele;

Coloração da pele muito vermelha ou pálida;

Inchaço da garganta ou língua;

Problemas respiratórios;

Dor abdominal;

Náusea ou vômito;

Tontura

Aumento das pulsações;

Perda de consciência.

Atenção ao spoiler da série ‘Bridgerton’!

Um dos personagens da série Bridgerton, que é inspirada nos livros, tem medo de abelhas pois uma picada do inseto matou seu pai ainda jovem, levando-o a crer que também morreria jovem. O emoji de abelha, inclusive, se tornou um símbolo para falar da série nas redes sociais.

O que fazer?

Caso você leve uma picada ou esteja em um ambiente onde a situação aconteceu, identifique se existe problemas respiratórios, de deglutição ou taquicardia durante a primeira hora após o incidente. Nesse caso, dirija-se imediatamente ao pronto-socorro para receber o tratamento adequado.

Caso você já tenha sido diagnosticado com a condição, é importante avisar quem está com você sobre a aplicação de injeção de epinefrina caso a picada venha acontecer em um passeio em um local onde exista a presença de abelhas, por exemplo, evitando assim problemas mais graves.