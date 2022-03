Os signos do zodíaco que superam a culpa facilmente

Cometer erros é algo humano, mas lidar com as consequências sempre será algo muito delicado. Pensando nisso, alguns signos são mais propensos a carregarem culpas, enquanto outros preferem se livrar deste fardo pesado de carregar.

Confira quais são e saiba seus motivos para superar o remorso rapidamente:

Áries

O ariano pode ter grandes arrependimentos e se desculpar, mas ele não carregará a culpa por muito tempo. Ele prefere superar o passado e dar não só a si mesmo uma nova oportunidade de ser melhor, mas também aos outros. As portas que se abrem no futuro é o que ele quer ter em mente sempre.

Gêmeos

É verdade que este signo pode se arrepender tardiamente de muitas coisas e chorar o leite derramado, mas ele não ficará para sempre no lugar de quem é o vilão. Seu otimismo e vida dinâmica faz com que ele se reinvente e já não recorde mais os tropeços que o levaram a sentir remorso. Logo este signo deita sua consciência tranquila todas as noites!

Leão

O leonino tem maturidade para lidar com seus arrependimentos; quando se redime, o faz de coração, mas por vezes também pode preferir dar uma volta nesta página e viver coisas novas. Este signo nunca permitirá que sua luz diminua até se apagar e buscará uma forma de se fortalecer novamente, para superar o que sente.

Sagitário

O sagitariano sabe quando toma um mau caminho ou uma decisão ruim e, por mais que demore, dará um jeito de consertar seus erros ou mostrar que já não é mais o mesmo de antes. Este signo acredita nas segundas oportunidades e não trata a confiança como algo irreparável. Ele não carregará a culpa e sim tomará iniciativas; cabe aos outros aceitarem ou não.

