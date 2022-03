Netshoes Miners e Liberty fazem o primeiro confronto presencial do CBLOL 2022

Acabou a espera! Os jogos do Campeonato Brasileiro de League of Legends voltaram ao presencial e passaram a agitar a Arena CBLOL em São Paulo.

E para começar com tudo, o primeiro confronto na Arena foi a disputa pela sobrevivência na chave inferior entre Netshoes Miners e Liberty, marcando também a primeira série de Melhores de cinco partidas.

Com a pressão de precisar ganhar para permanecer no campeonato, as duas equipes também se encararam pessoalmente pela primeira vez em 2 anos.

Tensão e jogo estudado marcam a primeira partida da série

Em um primeiro jogo focado em estudar os adversários, as duas equipes entraram na partida um pouco tensas. O first blood chegou aos 6 minutos de jogo, em uma jogada no rio próximo a rota do meio. Quem levou a melhor na primeira luta foi a Miners, que saiu com duas eliminações e um pouco de ouro a frente no placar.

No entanto, eles não conseguiram manter a vantagem por muito tempo. Aos 15 minutos uma luta bem encaixada da Liberty deixou tudo igual e as equipes começaram a buscar as condições de vantagem. Mas aos poucos a composição da Miners começou a falhar e foi praticamente impossível segurar a linha de frente da Liberty.

Com uma boa execução da competição, a Liberty conseguiu passar a frente no número de dragões e conquistar o bônus do barão para conseguir uma linha direta rumo à vitória e abrir o placar.

A um passo da vitória na série

Com 1 a zero no placar, a Miners entra na partida pra tentar empatar a série. E já começamos a ver mudanças, nas duas equipes, durante a fase de escolhas e banimentos, com escolhas diferenciadas na rota inferior.

O jogo começou equilibrado, mas bem estudado pelas duas equipes. Buscando conquistar eliminações e vantagens logo no começo, a Miners foi com tudo e levou o first blood para garantir uma vantagem na rota do meio.

De forma explosiva a Miners conseguiu dominar o jogo e o mapa, mas a Liberty não ficou para trás e conseguiu obter os dragões, ficando no ponto de alma.

Apesar de conseguir abrir a base inimiga, a Liberty segurou o trem e garantiu uma recuperação incrível após eliminar por completo os adversários. A partir daí vimos um grande jogo de recuperação.

Se o jogo estava totalmente favorável para a Miners, a Liberty fez o impossível e conseguiu virar a partida. Foram lutas bem encaixadas e objetivos bem executados que levaram à vitória.

Com isso, a Liberty garantiu um 2-0 no placar e ficando a 1 jogo da classificação.

O terceiro jogo do dia pode ser a última partida da Md5

Faltando apenas uma vitória para a classificação da Liberty, a Miners entra pra partida com uma pressão ainda maior: eles precisam vencer para manter o sonho da conquista do CBLOL vivo.

Com composições mais seguras, os times entraram de forma menos acelerada no rift, o que não diminuiu a tensão da partida.

Diferente dos outros dois jogos, o first blood foi conquistado por Kiari, jogador da rota do topo da Liberty que em seguida foi eliminado pelo caçador adversário, Croc. Apesar de conseguir encaixar a luta, a Miners mostra um início de jogo apático e temeroso.

Sem conseguir esboçar qualquer reação, a Miners não consegue se recuperar na partida e cede a terceira vitória para a Liberty que crava um 3-0 e a classificação para a próxima etapa.

A Liberty agora aguarda o resultado das partidas da chave superior para descobrir quem será seu adversário. O próximo confronto acontece amanhã entre KaBuM e Red Canids Kalunga, a partir das 13 horas.