NASA anuncia importante novidade envolvendo o SpaceX e isso é o que você precisa saber

Todos os dias recebemos atualizações da NASA, sejam eles de novos registros e de passos que serão dados. E, se você não perde nenhuma novidade, é importante que saiba que a agência especial comunicou que desenvolverá um segundo módulo lunar, além do SpaceX.

Diante da informação anterior, a pergunta que não quer calar é: será a oportunidade para a Blue Origin, empresa de Jeff Bezos?

Aos que estão por fora, por ter optado inicialmente pelo SpaceX para o desenvolvimento do módulo lunar da Artemis, a empresa de Bezos entrou com uma ação judicial com o objetivo de reverter a decisão ou ao menos assegurar que as duas empresas fossem escolhidas.

Esta notícia pode te interessar: NASA: Espaçonave Juno revela foto impressionante das duas luas de Júpiter; confira registro

E qual o motivo de ter escolhido somente uma empresa?

Segundo a NASA, isso ocorreu devido a restrições orçamentárias.

Vale ressaltar que em outubro, o Comitê de Apropriações do Senado apresentou um projeto de lei orientando a NASA a escolher uma segunda empresa para desenvolver um módulo lunar para Artemis. E embora o projeto de lei orçamentário mais recente não tenha enfatizado essa obrigação, deu mais dinheiro à agência.

De acordo com detalhes compartilhados pelo The Verge, foi alocado US$ 1,195 bilhão para desenvolver um segundo módulo.

A posição da NASA sobre a segunda empresa para o módulo lunar

O administrador da NASA, Bill Nelson , falou sobre o assunto esta semana.

“A competição leva a resultados melhores e mais confiáveis. [...] Isso beneficia a todos. Beneficia a NASA. Isso beneficia o povo americano. [...] Eu prometi competição, então aqui está” — Disse Bill Nelson, administrador da NASA

Nelson ainda ressaltou que para a agência aeroespacial, “a competência é fundamental para nosso sucesso na superfície lunar e além, garantindo que tenhamos capacidade para realizar uma cadência de missões durante a próxima década. Obrigado à Administração Biden e ao Congresso por seu apoio a esta nova oportunidade de pouso de astronauta, que acabará por fortalecer e aumentar a flexibilidade da Artemis.”

A gerente de programa do Human Landing System Program no Marshall Space Flight Center da NASA, Lisa Watson-Morgan, também deu sua opinião e disse o seguinte: “Esperamos que duas empresas entreguem com segurança astronautas à superfície da Lua em suas sondas sob a orientação da NASA antes de solicitar serviços, o que pode resultar em vários fornecedores experientes no mercado”, afirmou.

Sobre a missão Artemis da NASA

Esta missão em específico pousará a primeira mulher e o próximo homem na Lua. Na primeira parte, que está em andamento, o megafoguete do Sistema de Lançamento Espacial e a espaçonave Orion serão transportados ao redor do satélite natural, sem tripulação, e depois cairão no Oceano Pacífico, na costa da Califórnia. A previsão é que isso aconteça em maio ou junho deste ano.

Já em sua segunda etapa, ocorrerá a mesma viagem ao redor da Lua, mas com seres humanos.

A terceira e última contará com astronautas na superfície do nosso satélite natural.