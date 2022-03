Esses são os alimentos PROIBIDOS de oferecer para o seu cão

Os cães são verdadeiros pidões. Se fosse possível, eles comeriam tudo que estão em cima da mesa ou no seu prato. Alguns alimentos, como frutas e vegetais, até fazem bem para eles. Mas nem tudo que o ser humano consome é seguro para ser consumido pelo seu pet. Diversos alimentos representam um grande risco para a saúde do seu animal de estimação.

Primeiro de tudo e mais óbvio: você nunca deve dar comida estragada da sua geladeira para o seu cão. A regra é simples, se você fica doente ao comer algo que já passou do tempo, o seu pet também vai ficar.

Uma outra dica muito importante é não oferecer ao seu animal de estimação ossos pequenos, pois os dentes do cão pode acabar quebrando e tornando o osso muito perigoso, podendo causar engasgos ou machucados na boca, garganta e estômago do seu bichinho. O mesmo acontece com caroços pequenos. Por isso, sempre que for oferecer fruta a ele, retire essa parte.

Alguns compostos de alimentos também podem causar sérios problemas à saúde do cachorro, desde mal-estar e diarreia até mesmo insuficiência renal, podendo causar falência múltiplas dos órgãos e levar à morte.

Por isso, a seguir você confere uma lista de alimentos que, de acordo com o site Meganotícias (em espanhol) são proibidos de oferecer aos cães. São eles:

Cebola e alho;

Café, chá e chocolate;

Abacate;

Uvas e passas;

Bebida alcóolica;

Massa de pão;

Cereja;

Comida picante;

Laranja;

ovo cru;

Nozes e amêndoas.

ATENÇÃO!

Caso algum desses alimentos seja consumidos acidentalmente pelo seu cachorro, monitore os sintomas ou vá imediatamente a um veterinário.

