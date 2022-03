As 5 fases de um relacionamento Imagem: Pexels

Durante uma relação romântica, é possível experimentar várias sensações e passar por diversas fases, independentemente se é um compromisso de apenas meses ou anos.

De acordo com a treinadora e especialista em relacionamentos, Gabriele Perobelli, os relacionamentos amorosos passam por 5 fases, porém, nem todos eles concluem todos os estágios e alguns acabam estacionando, geralmente, no terceiro.

Confira a seguir quais são essas fases e identifique em qual o seu relacionamento se encontra.

1. Paixão

A primeira fase é a de se apaixonar, onde é normal projetar os sonhos e até mesmo ilusões juntamente com o seu parceiro. Nesse momento, o organismo libera substâncias como dopamina e serotonina, causando bem-estar.

2. Compromisso

Essa é a fase onde se forma, verdadeiramente, um casal, caso a relação for monogâmica. É o momento onde as coisas começam a ficar mais sérias e muitas pessoas acabam até se casando ‘rapidamente’, justamente como forma de compromisso.

3. Desilusão

Segundo Gabriele, essa fase pode definir o fim ou o fortalecimento do relacionamento. “É nessa fase que a paixão já foi embora e que você passa a enxergar o seu companheiro exatamente como ele é”, diz a especialista. Essa também é uma fase de surpresas, pois nem sempre as pessoas envolvidas na relação estão conscientes das diferenças entre as partes.

Esse é o momento para você trabalhar o seu autoconhecimento e se conectar, de fato, com o seu parceiro, deixando de lado as projeções e ilusões feitas sobre essa pessoa.

4. Amor real

Essa é a fase da construção do amor real e duradouro. “É a grande recompensa para os casai que conseguiram passar da terceira fase”, explica Gabriele. Nesse momento, o casal consegue crescer juntos, um ajudando o outro.

5. Poder de ‘mudar o mundo’

Nessa fase, o casal tem o poder da união para ‘mudar o mundo’. Após passar por todas as fases, eles conseguem inspirar as outras pessoas através do seu amor.

