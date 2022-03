5 perfumes adocicados para quem não gosta de doces

Os perfumes doces, conhecidos também como gourmands, chamam atenção, seja para o lado positivo ou negativo. Muitas pessoas levam esses aromas como os queridinhos para as suas vidas, outras simplesmente acham muito enjoativo e preferem distância.

Mas, e se existissem perfumes que unem o útil ao agradável, como perfumes adocicados para quem não gosta de fragrâncias doces? Pois saiba que isso existe e você confere a seguir quais são esses perfumes, indicados pela Youtuber Cláudia Porto.

Floratta Love Flower (O Boticário)

É um perfume Floral bem delicado e até mesmo fofo, uma fragrância que pode ser utilizada em diversas situações. De inicio, possui uma saída cítricas, já o seu fundo é adocicado.

As notas de topo são Pêssego, Cassis ou groselha, Cítricos, Ruibarbo e Gota de Orvalho. As notas de coração são Orquídea Borboleta, Gardênia, Rosa, Magnólia, Frésia, Immortelle e Angélica e as notas de fundo são Patchouli ou Oriza, Cashmeran, Almíscar Branco, Sândalo e Cedro.

Mon Guerlain Florale (Guerlain)

Um perfume Floral que combina a baunilha com lavanda, característica da linha. Por ter uma base floral, não é tão adocicado.

As notas de topo são Lavanda, Bergamota, Mandarina e Limã. As notas de coração são Notas Florais, Peônia, Jasmim Sambac, Ylang Ylang, Néroli, Pêssego e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Baunilha, Íris e Sândalo. Tem uma ótima duração.

LEIA TAMBÉM: 4 perfumes nacionais que TODA MULHER DEVERIA TER

Incandessence Lotus (Avon)

É a fragrância mais frutada da lista. Possui uma saída bem suculenta, com o adocicado do aroma vindo das flores e com uma nota de lótus que deixa a fragrância aquática.

As notas de topo são Marmelo, Amora e Hera. As notas de coração são Lótus, Peônia e Lírio-do-Brejo e as notas de fundo são Almíscar, Violeta, Baunilha e Notas Amadeiradas.

La Petite Robe Noire Eau Fraiche (Guerlain)

Outro perfume da marca Guerlain, porém um pouco mais fresco e cítrico.

As notas de topo são Limão, Bergamota, Mandarina e Flor de Laranjeira. As notas de coração são Flor de Amêndoa, Cereja Amarga, Frésia, Morango, Framboesa, Pêssego, Rosa Turca, Rosa Búlgara e Jasmim Sambac e as notas de fundo são Pistache, Amêndoa, Baunilha, Fava Tonka, Patchouli ou Oriza e Almíscar Branco.

Glamour Love Me (O Boticário)

É um perfume bem leve, fresco e delicado, conhecido como nude ou segunda pele. Tem ótima duração.

As notas de topo são Bergamota e Maçã. As notas de coração são Rosa, Íris e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Almíscar e Âmbar.

Confira o vídeo a seguir e veja mais detalhes dos perfumes: