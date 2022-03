4 perfumes nacionais que TODA MULHER DEVERIA TER

No mundo dos perfumes, existem algumas fragrâncias que são essenciais e obrigatórias em qualquer coleção. São aromas que, se fosse para optar por um único perfume para utilizar durante toda a vida, eses deveriam ser levados em consideração.

A seguir você confere 7 perfumes que toda mulher deveria ter, de acordo com o canal no Youtube especializado em perfumes, FlaviAmor. Cada pessoa pode ter suas próprias preferências, adicionar ou tirar algum item dessa lista, mas uma coisa é certa: todos eles são muito cheirosos.

Glamour Love Me (O Boticário)

Segundo a youtuber, o perfume traduz um estilo ‘boneca’. Esse Floral possui uma fragrância única. difícil de ser encontrada.

As notas de topo são Bergamota e Maçã. As notas de coração são Rosa, Íris e Lírio-do-Vale e as notas de fundo são Almíscar e Âmbar.

Free Hugs (O Boticário)

Esse é um perfume inspirado nos abraços. É uma fragrância Chipre suave, que fixa muito bem. As notas de topo são Lavanda, Limão, Pêssego, Lichia e Mandarina.

As notas de coração são Aldeídos, Pele, Violeta, Camélia, Ylang Ylang, Jasmim e Tuberosa e as notas de fundo são Sândalo, Patchouli ou Oriza e Benjoim.

Lyra (Eudora)

Um perfume onde as frutas vermelhas chamam atenção, lembrando um aroma de gloss de morango. É ideal para uma mulher romântica e ao mesmo tempo sedutora, que gosta de marcar presença.

As notas de topo são Strawberry Syrup, Mirtilo, Kiwi e Osmanthus. As notas de coração são Jasmim, Flor de Íris, Lírio-do-Vale, Osmanthus e Violeta e as notas de fundo são Fava Tonka, Âmbar, Almíscar, Maltol, Sândalo, Cedro e Musgo.

Essencial Mirra (Natura)

A mirra é uma das matérias-primas mais preciosas na perfumaria, principalmente oriental. Em virtude do clima quente do Brasil, dificilmente esse tipo de fragrância é utilizado com frequência, por isso, esse aroma é visto como algo exclusivo. É um perfume Âmbar Floral com notas intensas. Possui a versão feminina e masculina.

As notas de topo são Elemi, Pimenta Rosa, Mandarina e Pimenta Preta. As notas de coração são Jasmim, Rosa e Pimenta e as notas de fundo são Mirra, Tolú Bálsamo, Incenso, Âmbar, Patchouli ou Oriza, Cashmeran, Vetiver e Cedro.

