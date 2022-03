4 perfumes espetaculares, porém pouco conhecidos

No mundo dos perfumes existem milhares de fragrâncias, tanto nacionais e internacionais. Algumas delas são muito conhecidas, sendo colocadas em diversas listas de perfumes clássicos. Porém, muitas outras marcas também possuem ótimos aromas, mas não são muito conhecidas.

Caso você queira conhecer essas fragrâncias fora do radas, espetaculares e pouco conhecidas, veja a lista a seguir, baseada no canal do Youtube ‘Cores e Aromas’.

Bloom Acqua di Fiori (Gucci)

Mesmo sendo de uma marca bem conhecida, a fragrância é uma das menos conhecidas da marca. O Floral é perfeito para o dia e pode ser utilizado principalmente no calor. De acordo com Soraia Martins, apresentadora do canal, o aroma combina grama molhada e flores brancas.

LEIA TAMBÉM: 5 perfumes femininos para usar no trabalho

Donna Born In Roma (Valentino)

Essa fragrância Âmbar Floral é importada e pouco conhecida. Não é muito fácil de encontrar no Brasil, o que faz do perfume muito exclusivo. As notas de topo são Groselha Preta, Pimenta Rosa e Bergamota. As notas de coração são Jasmim, Jasmim Sambac e Chá de Jasmim e as notas de fundo são Baunilha de Bourbon, Cashmeran e Madeira Guaiac. Doce, porém mas não enjoativo.

Flowerbomb Dew (Viktor&Rolf)

É a fragrância mais cara da lista e pouco conhecida, porém encontrada no Brasil. É bem delicado, porém marcante. Lançado em 2020, é um Floral bem atalcado, com notas de topo em Ambreta, Pera, Gota de Orvalho e Bergamota, notas de coração em Íris e Rosa e as notas de fundo em Almíscar Branco, Cashmeran e Heliotrópio.

J’Adore In Joy (Dior)

Os perfumes dessa marca estão em diversas listas compostas pelos perfumes mais clássicos, mas esse não é o caso do In Joy. É um Floral Frutado perfeito para o calor pois possui uma saída fresca e cítrica.

LEIA MAIS:

No TikTok, as pessoas estão adorando esse truque de perfume e vaselina

4 perfumes importados ‘fora do radar’

Perfumes femininos nacionais ‘fora da casinha’