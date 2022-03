Por que não morar com o seu parceiro pode ser a chave para um relacionamento feliz?

Por que não morar com o seu parceiro pode ser a chave de um relacionamento feliz? Imagem: Pexels

Muitos casais, após certo tempo juntos, começam a fazer vários planos em conjunto. Um deles, e talvez o principal, é pensar em morar junto, sendo essa uma etapa vista como necessária em um relacionamento amoroso.

Se você está namorando sério e já pensou em se casar, provavelmente a ideia de morar na mesma casa ocorreu automaticamente, mas e se você não fizesse isso? E se ao invés de dividirem o valor de uma compra ou aluguel de uma casa ou apartamento vocês decidissem manter como estão, em casas separadas, e economizassem o dinheiro?

A ideia parece um pouco estranha, já que a partilha da mesma casa é vista como o caminho ‘correto’ e saudável para a relação, logo, ficar separados, talvez seja um sinal de falta de compromisso. Contudo, o Metro Reino Unido (em inglês), destacou uma tendência denominada por eles de ‘não-habitação’, como sendo um caminho a ser seguido.

Alguns (ex) casais famosos, como Grimes e Elon Musk, já compartilharam que, quando estavam juntos, moravam em casas separadas. Outro ex-casal, a atriz Helena Bonham Carter e o cineasta Tim Burton, moravam em alas separadas de uma mesma propriedade durante seu relacionamento de 13 anos. Mas atenção: não tome como um mau sinal que esses dois casais tenham se separado.

Por que alguns casais preferem morar separados?

As razões para manter a ‘separação’ variam de casal para casal. No caso do Elon Musk e Grimes, a questão se resumia em diferenças nas coisas básicas, de preferências, arrumação e estética.

“Alguns parceiros podem achar que isso se adapta bem às suas outras rotinas, como horários de trabalho incompatíveis. Quando um parceiro precisa dormir em horários diferentes, se a propriedade for pequena, pode atrapalhar o padrão de sono do outro”, observa a sexóloga Ness Cooper.

A não-habitação pode ser vista como uma extensão natural do ‘divórcio do sono’, onde casai preferem dormir separados, juntamente com a ideia que seu parceiro romântico não precisa cumprir todos os papéis. Exemplo: Talvez ele seja um ótimo namorado, mas um péssimo colega de quarto. Aceitar que um relacionamento não precisa ter uma certa aparência para ser bem-sucedido pode ser o melhor caminho.

Benefícios

Nesse tipo de relação, como em todos os outros modelos, existem o lado positivo e o negativo. Os benefícios mais aparentes são:

Você mantém sua independência;

Seu sono provavelmente será melhor;

O tempo passado juntos é uma decisão consciente;

Você terá mais o que falar;

Você não precisa se preocupar com a chegada surpresa de amigos e familiares;

Você pode viver do jeito que quiser;

O sexo não se torna tão rotineiro;

Você sempre tem um tempo sozinho.

Malefícios

No outro lado, os pontos negativos são menores, mas ainda existem:

Você pode se sentir inseguro;

Não é realista para a maioria das pessoas;

Você pode afundar em hábitos pouco saudáveis;

Você pode se sentir menos conectado;

A relação pode ser difícil de explicar;

Pode tornar a criação dos filhos complicada.

