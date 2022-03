Os signos que podem testar limites no amor

Alguns signos passam a vida testando limites, mas existem aqueles que surpreendem quando o assunto é superar os desafios do amor.

Confira quais são eles e seus motivos:

Virgem

Diferente do que muitos pensam, o virginiano pode ser muito dinâmico e se adaptar para criar uma nova realidade no amor. Ele deseja estar em um relacionamento que atinge novos níveis e sobrevive as dificuldades, por isso acredita que sempre pode dar mais de si para que tudo dê certo. É necessário apenas ter cuidado para não se tornar muito controlador e assumir todas as responsabilidades sozinho.

Capricórnio

O capricorniano é seguro, mas sabe que precisa se esforçar para conseguir o que deseja. No amor, ele também não poupa trabalho e testa limites para conseguir o que quer. Diferente do que muitos acreditam, este signo é capaz de se arriscar e sair completamente da sua zona de conforto, pois tem uma ambição que o enche de coragens. É preciso apenas ter cuidado para não insistir excessivamente e tentar resolver tudo, ficando em relacionamentos que já não funcionam mais.

Sagitário

O sagitariano é um aventureiro em todas as áreas da vida, inclusive no amor. Ele sempre busca expandir a mente e os sentimentos, permitindo que todo o controle saia das suas mãos e testando a si mesmo. Enquanto viver o novo, pode se sentir entusiasmado e em superar limites. É preciso apenas ter cuidado para não ficar cego para todo o resto e se tornar um fanático da conexão em que vive.

Peixes

O pisciano não é só sonhador e sentimental no amor, mas também tem muita coragem para arriscar e testar seus limites. Quando seus olhos estão voltados para alguém, ele não tem medo de tomar atitudes e encarar desafios, mesmo quando são repletos de dramas e sentimentos complicados. É preciso que este signo apenas tenha cuidado com comportamentos autodestrutivos em prol do outro.

