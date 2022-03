Os signos com a maior intuição do último fim de semana de março de 2022

A intuição é movida pelos sinais e conhecimentos que chegam sem recorrer ao raciocínio consciente. Por isso, nem sempre é fácil permitir-se tempo e criar sensibilidade para alcançar este sexto sentido.

O último fim de semana de março de 2022 chegou e alguns signos podem expandir sua mente para receber algumas mensagens do universo.

Confira os signos que terão a maior intuição do fim de semana:

Áries

As ideias podem fluir e é preciso prestar mais atenção na sua voz interior. Como a intuição está aguçada, é necessário buscar a tranquilidade e a calma para enxergar de forma mais clara. Logo as ideias e ambições trarão movimento, mas firme seus objetivos com consciência. A sexta-feira pode trazer insights poderosos com relação a vida financeira e lucros.

Touro

Momento de expandir os horizontes, pois algumas aventuras podem chegar. É preciso ter atenção apenas para não se deixar guiar apenas pelo impulso; aproveite a intuição em alta para ter boas conclusões. Será mais fácil sentir, se comunicar e transmitir o que sente, aspectos que podem trazer conexões e movimentos poderosos. Sonhos chegam e tendem a ter significados importantes; fique de olho.

Gêmeos

A sensibilidade estará em alta e isso ajudará a ter uma maior percepção de diversas questões. A intuição não poderá ser ignorada e a sabedoria é importante para direcionar isso bem; não entre em paranoias e nostalgias que não contribuem. Compreenda os sentimentos e pensamentos com maturidade. Estabelecer comunicações será mais fácil e libertador; use isso a seu favor.

Peixes

Momento de muita criatividade e iluminação para compreender questões importantes. É preciso ser mais otimista para que a intuição seja construtiva; desfaça-se de alguns medos que acompanham há tempos. Interprete as mensagens do universo ou sonhos sendo mais maduro e consciente.

