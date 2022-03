Mulher revela que foi ‘ríspida’ com funcionário ‘intrometido’ e descobre situação inesperada que a deixou ‘morrendo de vergonha’

Em uma situação desconcertante, uma mulher revelou que foi ‘ríspida’ com funcionário ‘intrometido’ e descobriu situação inesperada que a deixou ‘morrendo de vergonha’

A história emocionante, que se tornou viral nas redes, foi compartilhada pelo perfil @maoribeiroo recentemente no Twitter.

No texto, ela contou que estava sendo seguida por uma funcionária de um supermercado.

Entrei no mercado hoje e percebi que um mocinho que trabalha lá estava me seguindo. Parei e perguntei: “pois não?” (de saco cheio, cansada, com dor). Ele todo tímido me entregou um pacote de paçoquinha e disse: “Da última vez a sra queria e não tinha, eu lembrei e vim trazer”

É complicado morar longe da família, do namorado. É complicado não ter saneamento básico, nem médico, nem academia, ter quedas de energia elétrica todos os dias, falta de água toda semana.

Mas essas pequenas coisas fazem o interior(zão) valer a pena

Ai… eu me senti até mal na hora… expliquei pra ele que estava com pressa e com dor, peguei a paçoquinha, perguntei onde ele estuda (é bem novinho, menor aprendiz), se está indo bem, falei pra ir assistir aos júris, se puder. Tentei me redimir

Felizmente, Marcela entendeu que se tratava apenas de uma boa ação, e tentou se redimir. A história acabou servindo de reflexão para os usuários.

“Odeio quando faço umas merdas dessa e a pessoa só queria ser gentil. Fico tão mal”, escreveu uma usuária.

