Jogadora de Mortal Kombat é acusada de colocar namorados para jogar em seu lugar

Um escândalo tomou conta da comunidade de jogadores de Mortal Kombat ao longo desta semana. Uma conhecida jogadora brasileira foi acusada de “passar o controle” para seus namorados (ex e atual) durante competições disputadas de forma online.

Conforme publicado pelo Mais Esports, FernandaDias174, como é conhecida a jogadora, é um dos nomes mais relevantes do cenário de fighting games do Brasil.

No entanto, o nome de Fernanda recentemente foi envolvido em uma grande polêmica depois que a jogadora foi acusada de colocar seu ex-namorado, e o atual namorado para jogar por ela nos campeonatos femininos dos quais participou.

As principais denúncias foram feitas por Raynia Riberiro, antiga companheira de time de Fernanda e confirmadas por seu ex-namorado, Malater, que publicou um vídeo no YouTube revelando detalhes do caso e de como começou a sua participação nos torneios se passando pela jogadora.

Organização aponta para prova incontestável

Após realizar as denúncias em seu Twitter no dia 22 de março, Raynia apagou as publicações rapidamente. Ela pautava suas desconfianças no fato de que, nas últimas semanas, Fernanda trocou constantemente de personagens durante os treinos e apresentou um desempenho completamente diferente dos campeonatos.

Segundo ela, os personagens apresentados por Fernanda nos campeonatos eram as mesmas apresentadas por seu ex-namorado nas lives realizadas por ele na Twitch.

Em pouco tempo ele confessou: “Vim expor uma verdade, nunca foi ela jogando”, afirma Malater antes de pedir desculpas aos demais jogadores e jogadoras por sua postura nos campeonatos em que se passou pela então namorada.

Na publicação, ele ainda levanta a possibilidade de Fernanda fazer o mesmo com seu atual namorado, Wesker, jogador conhecido por utilizar como principal personagem o Joker, uma vez que nas últimas competições jogadas pela jovem o personagem escolhido foi justamente o mesmo utilizado por seu companheiro.

Após a polêmica, a equipe Shodown Gaming, pela qual Fernanda jogava, publicou uma nota informando que a jogadora não fazia mais parte do time uma vez que a organização recebeu evidências incontestáveis sobre as denúncias.

Assim como a equipe, organizações importantes do cenário de Mortal Kombat baniram indeterminadamente Fernanda e Malater de disputarem seus torneios.

Por outro lado, Fernanda afirma em suas redes sociais que Malater foi um namorado abusivo, sendo responsável por agredi-la tanto física quanto psicologicamente e diz que a verdade será revelada em uma showmatch presencial a ser realizada em Belo Horizonte.