Descubra se você está na lista de pessoas que não podem beber muito café

Uma xícara de café pela manhã, pós almoço e naquela pausa da tarde não faz mal a ninguém, concorda? Errado! Esse pode ser um costume difícil de abrir mão, inclusive existem alguns benefícios de ingerir a bebida. Porém, como tudo na vida, também existe o outro lado da moeda, e o café pode acabar gerando efeitos colaterais.

Seja uma aceleração no pulso ou a vontade de ir ao banheiros, algumas pessoas apresentam diversos sintomas após ingerir uma única xícara de café. Pensando nisso, a seguir você confere os 6 tipos de pessoas que não podem beber muito café.

Se você tem glaucoma

Glaucoma é uma condição que causa danos ao nervo óptico, afetando a visão. Um dos problemas mais comuns e o aumento da pressão ocular, que piora com o consumo de café.

Se você tem intestino irritável

“A cafeína pode aumentar a regularidade intestinal, inclusive aumentando as chances de diarreia, um dos principais sintomas da síndrome do intestino irritável”, explica a nutricionista Angel Planells, conforme informado pelo Meganotícias.

Se você tem refluxo gastroesofágico

A cafeína pode afrouxar o esfíncter esofágico, ou anel muscular, região que une o esôfago e o estômago. O relaxamento permite que a comida passe quando você engole, mas caso isso aconteça quando você não estiver ingerindo alimento, os ácidos estomacais voltam ao seu trato, causando irritação e desconforto.

Se você está grávida ou amamentando

O American College of Obstetricians and Gynecologists recomenda que as grávidas não consumam mais de 200 miligramas de cafeína por dia, o equivalente a duas xícaras. A recomendação acontece pois algumas substâncias da bebida podem ultrapassar a placenta e isso estaria ligado com alguns casos de perda do feto ou parto prematuro.

Caso você esteja amamentando, também é melhor limitar a ingestão da bebida. “A cafeína é um estimulante e um diurético, a preocupação é que uma mãe que amamenta esteja em risco de desidratação“, diz a nutricionista Angel.

Se você tem arritmia

Um dos efeitos da cafeína é o aumento da pressão arterial. Caso você tenha alguma condição que cause sintomas no coração, como arritmia cardíaca, é melhor conversar com o seu médico se você pode ingerir café e a quantidade permitida.

Se você tem altos níveis de ansiedade ou transtornos de pânico

O café por si só já pode causar alguns efeitos, caso seja ingerido em excesso, como batimentos cardíacos irregulares, sudorese excessiva ou a sensação do coração batendo no peito. Se você sofre de problemas que já causam isso por si só, como a ansiedade, pode acabar agravando a situação.

